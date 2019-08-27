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    «Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»

    Румынский нападающий Андрей Иван перешел из «Краснодара» в «Университатю».

    «Краснодар» и «Университатя Крайова» согласовали все детали трансфера Андрея Ивана. Желаем Андрею успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении российского клуба в твиттере.

    • В 2017 году Иван перешел из «Университати» в «Краснодар» за 3 миллиона евро.
    • С тех пор форвард провел в составе «быков» девять матчей и не отметился результативными действиями.
    • Рыночная стоимость 22-летнего форварда – 1 миллион евро.

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    27.08.2019 18:43
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