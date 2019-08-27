«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»

как и ристич не влился
Румынский нападающий Андрей Иван перешел из «Краснодара» в «Университатю».
«Краснодар» и «Университатя Крайова» согласовали все детали трансфера Андрея Ивана. Желаем Андрею успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении российского клуба в твиттере.
- В 2017 году Иван перешел из «Университати» в «Краснодар» за 3 миллиона евро.
- С тех пор форвард провел в составе «быков» девять матчей и не отметился результативными действиями.
- Рыночная стоимость 22-летнего форварда – 1 миллион евро.