«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»

Румынский нападающий Андрей Иван перешел из «Краснодара» в «Университатю».

«Краснодар» и «Университатя Крайова» согласовали все детали трансфера Андрея Ивана. Желаем Андрею успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении российского клуба в твиттере.