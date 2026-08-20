20.08.2026, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Университатя
Университатя
3-3-2-1-1
21
Попеску
3
Романчук
28
Рус
6
Скрециу
11
Банку
23
Меквабишвили
17
Мора
20
Чикелдэу
30
Матей
10
Байарам
9
Аль-Амлави
4-1-2-2
98
Бравим
47
Малис
19
Мурадян
43
Вильсон
16
Григорян
2
Оливейра
11
Банжаки
77
Серобян
91
Лима
70
23
Меквабишвили
8
Балуцэ
8
Балуцэ
23
Меквабишвили
20
Чикелдэу
23
Телеш
23
Телеш
20
Чикелдэу
10
Байарам
29
29
10
Байарам
30
Матей
12
Этим
12
Этим
30
Матей
9
Аль-Амлави
7
Нсимба
7
Нсимба
9
Аль-Амлави
2
Оливейра
8
8
2
Оливейра
19
Мурадян
17
17
19
Мурадян
11
Банжаки
7
Шагоян
7
Шагоян
11
Банжаки
77
Серобян
20
20
77
Серобян
70
95
Франса
95
Франса
70
Остались в запасе
Университатя
Арарат-Армения
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alexandru Maxim
ВР
24
Никола Стеванович
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
25
Алиун Ндур
ЛВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
90
Paul Ayongo
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
1
Alexandru Maxim
ВР
24
Никола Стеванович
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
25
Алиун Ндур
ЛВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
90
Paul Ayongo
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Вардан Минасян
Статистика матча Университатя - Арарат-Армения
4
Удары в створ
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
ВАР
0
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
5
Офсайды
3
3
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Университатя» против «Арарат-Армении», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Университатя» – «Арарат-Армения»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»