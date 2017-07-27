Лига Европы. «Милан» с трудом обыграл в гостях «Университатю»

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы итальянский «Милан» играл в гостях против румынской «Университати». Подопечные Винченцо Монтеллы победили лишь за счет единственного гола Рикардо Родригеса.

Ответный матч состоится 3 августа.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Университатя (Румыния) – Милан (Италия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Родригес, 44.

«Милан»: Д. Доннарумма, Абате (Конти, 73), Сапата, Мусаччио, Родригес, Кесси, Монтоливо, Бонавентура, Борини (Андре Силва, 66), Кутроне (Антонелли, 81), Янг.