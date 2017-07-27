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  • Лига Европы. «Милан» с трудом обыграл в гостях «Университатю»

Лига Европы. «Милан» с трудом обыграл в гостях «Университатю»

27 июля 2017, 22:51
10

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы итальянский «Милан» играл в гостях против румынской «Университати». Подопечные Винченцо Монтеллы победили лишь за счет единственного гола Рикардо Родригеса.

Ответный матч состоится 3 августа.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Университатя (Румыния) – Милан (Италия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Родригес, 44.

«Милан»: Д. Доннарумма, Абате (Конти, 73), Сапата, Мусаччио, Родригес, Кесси, Монтоливо, Бонавентура, Борини (Андре Силва, 66), Кутроне (Антонелли, 81), Янг.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Милан Университатя
Комментарии (10)
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Alex Y
1501185356
Доннарумму хотели на год на скамейку посадить)
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VSt
1501189318
Что за дела, МИлан - и такой слабый результат с такой слабой командой?
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Almazovich
1501189733
Милан уже давно не супер клуб! - после ухода Анчелотти.
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The_Enot
1501190125
Главное победа, состав явно еще не основной играет.
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Михаил Шевченко
1501190319
Надо срочно выделить ещё 500 лямов на трансферы)))
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BlackMurder
1501196046
Ооо Милан в еврокубках, можно потрещать над ним
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ZmBoB
1501199306
В гостях не плохой счет
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xLINDAx
1501320259
Да нормально всё, победили..трансферы трансферами - пусть притрутся, главные матчи впереди. Всё будет!
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Rustam85
1501789340
милан еще покажет свое
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