Иван готов играть на любой позиции в «Краснодаре»

Нападающий Андрей Иван успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «Краснодаром» контракт, срок которого истекает летом 2022 года.
20-летний игрок сборной Румынии, который будет выступать за «быков» под номером «9», в ближайшее время приступит к тренировкам в составе своей новой команды«Я воодушевлён этим переходом и очень впечатлён футбольным клубом «Краснодар». То, что я здесь увидел, не просто оправдало мои ожидания, но и превзошло их. Теперь буду стремиться вместе с «Краснодаром» выиграть чемпионат России», — заявил Иван в интервью клубной пресс-службе.
Новичок «Краснодара» нападающий Андрей Иван рад, что перебрался в российский клуб из «Университати» Крайова.
«Я очень счастлив, что состоялся этот переход. Надеюсь, что в новой команде проявлю себя с лучшей стороны. Но я не готов навсегда попрощаться с «Унисерситатей». Я здесь вырос и однажды обязательно вернусь.
Моя позиция в «Краснодаре»? Я способен играть слева, справа, на острие. Там, где скажет тренер, там и буду играть. Из новых одноклубников знаю Смолова, который играет в сборной России. Постараюсь отдать ему как больше голевых передач.
Будет возможность встретиться с Препелицэй из «Ростова», Бикфалви из «Урала». Российский чемпионат очень сильный», – приводит слова Ивана Digi Sport.
Напомним, что в прошедшую среду футболист вылетел в Россию.