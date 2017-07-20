Иван готов играть на любой позиции в «Краснодаре»

Новичок «Краснодара» нападающий Андрей Иван рад, что перебрался в российский клуб из «Университати» Крайова.

«Я очень счастлив, что состоялся этот переход. Надеюсь, что в новой команде проявлю себя с лучшей стороны. Но я не готов навсегда попрощаться с «Унисерситатей». Я здесь вырос и однажды обязательно вернусь.

Моя позиция в «Краснодаре»? Я способен играть слева, справа, на острие. Там, где скажет тренер, там и буду играть. Из новых одноклубников знаю Смолова, который играет в сборной России. Постараюсь отдать ему как больше голевых передач.

Будет возможность встретиться с Препелицэй из «Ростова», Бикфалви из «Урала». Российский чемпионат очень сильный», – приводит слова Ивана Digi Sport.

Напомним, что в прошедшую среду футболист вылетел в Россию.