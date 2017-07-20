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    Иван готов играть на любой позиции в «Краснодаре»

    Новичок «Краснодара» нападающий Андрей Иван рад, что перебрался в российский клуб из «Университати» Крайова.

    «Я очень счастлив, что состоялся этот переход. Надеюсь, что в новой команде проявлю себя с лучшей стороны. Но я не готов навсегда попрощаться с «Унисерситатей». Я здесь вырос и однажды обязательно вернусь.

    Моя позиция в «Краснодаре»? Я способен играть слева, справа, на острие. Там, где скажет тренер, там и буду играть. Из новых одноклубников знаю Смолова, который играет в сборной России. Постараюсь отдать ему как больше голевых передач.

    Будет возможность встретиться с Препелицэй из «Ростова», Бикфалви из «Урала». Российский чемпионат очень сильный», – приводит слова Ивана Digi Sport.

    Напомним, что в прошедшую среду футболист вылетел в Россию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2017 11:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 20 июля 2017, 18:57

      Нападающий Андрей Иван успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «Краснодаром» контракт, срок которого истекает летом 2022 года.

      20-летний игрок сборной Румынии, который будет выступать за «быков» под номером «9», в ближайшее время приступит к тренировкам в составе своей новой команды«Я воодушевлён этим переходом и очень впечатлён футбольным клубом «Краснодар». То, что я здесь увидел, не просто оправдало мои ожидания, но и превзошло их. Теперь буду стремиться вместе с «Краснодаром» выиграть чемпионат России», — заявил Иван в интервью клубной пресс-службе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 20 июля 2017, 15:06

      Молодец!Играй и забивай.Удачи Андрей Иван!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 20 июля 2017, 13:43

      Толковый парень вроде как, на перспективу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 20 июля 2017, 13:35

      Вингер 189 см?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июля 2017, 12:24

      Интересная фамилия!

      1
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