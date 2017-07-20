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Иван готов играть на любой позиции в «Краснодаре»

20 июля 2017, 11:44
6

Новичок «Краснодара» нападающий Андрей Иван рад, что перебрался в российский клуб из «Университати» Крайова.

«Я очень счастлив, что состоялся этот переход. Надеюсь, что в новой команде проявлю себя с лучшей стороны. Но я не готов навсегда попрощаться с «Унисерситатей». Я здесь вырос и однажды обязательно вернусь.

Моя позиция в «Краснодаре»? Я способен играть слева, справа, на острие. Там, где скажет тренер, там и буду играть. Из новых одноклубников знаю Смолова, который играет в сборной России. Постараюсь отдать ему как больше голевых передач.

Будет возможность встретиться с Препелицэй из «Ростова», Бикфалви из «Урала». Российский чемпионат очень сильный», – приводит слова Ивана Digi Sport.

Напомним, что в прошедшую среду футболист вылетел в Россию.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Университатя Смолов Федор Бикфалви Эрик Препелицэ Андрей Иван Андрей
Комментарии (6)
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DeutschlandUberAlles
1500542663
Интересная фамилия!
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Dimonadze
1500546912
Вингер 189 см?
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DePisuares
1500547394
Толковый парень вроде как, на перспективу
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Бугимен
1500552401
Молодец!Играй и забивай.Удачи Андрей Иван!
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Бугимен
1500566231
Нападающий Андрей Иван успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «Краснодаром» контракт, срок которого истекает летом 2022 года. 20-летний игрок сборной Румынии, который будет выступать за «быков» под номером «9», в ближайшее время приступит к тренировкам в составе своей новой команды«Я воодушевлён этим переходом и очень впечатлён футбольным клубом «Краснодар». То, что я здесь увидел, не просто оправдало мои ожидания, но и превзошло их. Теперь буду стремиться вместе с «Краснодаром» выиграть чемпионат России», — заявил Иван в интервью клубной пресс-службе.
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