Российский тренер потребовал извинений от УЕФА

Экс-тренер «Ростова» Анатолий Байдачный радикально высказался о санкциях против российского футбола.

«Не надо возвращаться в турниры УЕФА, пока они не принесут России извинения. А то хамят и управляют. Они всегда нас принижали, плохо судили.

Ещe когда я сам играл, помню, что судили безобразно – то гол из песочной ямы забьют, то ещe что-то. У них всегда было к нам плохое отношение, хорошего никогда не было.

УЕФА должен выйти и публично принести извинения. Это должна сделать и организация, и тот, кто возглавляет УЕФА.

Я согласен с тем, что нас должны вернуть на ту позицию в рейтинге, на которой мы были до отстранения, а не на ту, которая у нас сейчас. Надо давить их по всем направлениям и ни в коем случае им не уступать.

Совсем не возвращаться, если они не извинятся? Люди хотят видеть футбол. Но будет ещe непростая вещь, что будет твориться на европейских стадионах, когда мы будем играть там.

Если мы хотим развивать футбол, то надо создавать другую организацию, а не УЕФА. Нам с нынешними руководителями УЕФА, МОК не по пути», – заявил Байдачный.