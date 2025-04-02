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Российский тренер потребовал извинений от УЕФА

Вчера, 16:28
24

Экс-тренер «Ростова» Анатолий Байдачный радикально высказался о санкциях против российского футбола.

«Не надо возвращаться в турниры УЕФА, пока они не принесут России извинения. А то хамят и управляют. Они всегда нас принижали, плохо судили.

Ещe когда я сам играл, помню, что судили безобразно – то гол из песочной ямы забьют, то ещe что-то. У них всегда было к нам плохое отношение, хорошего никогда не было.

УЕФА должен выйти и публично принести извинения. Это должна сделать и организация, и тот, кто возглавляет УЕФА.

Я согласен с тем, что нас должны вернуть на ту позицию в рейтинге, на которой мы были до отстранения, а не на ту, которая у нас сейчас. Надо давить их по всем направлениям и ни в коем случае им не уступать.

Совсем не возвращаться, если они не извинятся? Люди хотят видеть футбол. Но будет ещe непростая вещь, что будет твориться на европейских стадионах, когда мы будем играть там.

Если мы хотим развивать футбол, то надо создавать другую организацию, а не УЕФА. Нам с нынешними руководителями УЕФА, МОК не по пути», – заявил Байдачный.

  • Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
  • Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
  • 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Арарат-Армения Байдачный Анатолий
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Комментарии (24)
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fakeid
1743602952
вспоминается вофка быстроф, который истерично визжал про судью-скандинава!
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timon2401
1743603072
так можно рассуждать если они бы хоть как то от нас зависили, а так им видимо глубоко пох, будет ли сборная и клубы от России или не будет..
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subbotaspartak
1743603385
Радикально, но не реально...
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R_a_i_n
1743603523
Турниры западные по сути, правила соответственно тоже. Давить нам не чем.
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Persona_non_Grata
1743604554
А если не вернут, отключим газ!... Что газ уже отключили, тогда нефть... Что и нефть тоже... ну чего ни-будь еще отключим, что-то же НАВЕРНОЕ осталось !!! )))...
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Spartak_forv@
1743606277
Очередной воинствующий дед с запредельным уровнем национальной гордости.Гремучий коктейль
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nemolod
1743606789
Это все эмоции! Это СССР имел вес и авторитет в ФИФА,УЕФА доказывая это своей игрой и пусть не частыми,но победами в этих турнирах и хотя и тогда советские команды не любили,но их уважали и с ними считались! А сейчас никто извиняться не собирается,тем более,что от одного конкурента в лице российских команд избавились,позволив только заниматься куплей-продажей игроков и товарняками сборной,а за это все нашему РФС приплачивают небольшую сумму! Когда это закончится? Если дальше футбольное руководство будет ждать милости,то никогда не закончится!
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alefreddy
1743608262
оптимистично но не очень реально
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BRO_football
1743611519
То как УЕФА ведёт дела с Россией это позор (для УЕФА). Просто смешно наблюдать за тем как УЕФА даёт заднюю после того, как публично объявляет возвращение одной из российский сборных в футбол. Европейские сборные ноют, Украина визжит поросячим визгом, а УЕФА бежит скорей сопли им вытирать и вновь банить Россию. Ноль авторитета у УЕФА сейчас! Ею легко манипулируют несколько европейских сборных в сговоре. Нет бы жёстко настоять на своём - протестуйте сколько хотите, а Россия будет играть. Кто отказывается, тому техническое поражение и до свидания! Вот такое должно быть решение! Это будет по всем правилам футбола. Отдельный позор это клоун Митрофанов, который уже 2 года обещает, что Россию вот-вот вернут в мировой футбол.
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Интерес
1743614292
Старче упустил важный момент,что в МОК пришёл другой человек,настаивающий на возвращении российского спорта в олимпийское движение.А изоляционизм,пропагандируемый Байдачным,внешне привлекателен как лозунг,но его не поддержит большинство интересующихся спортом в стране.Такое воспитание.
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