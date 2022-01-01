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Армения. Премьер-лига
Команды
Арарат-Армения
Состав
€ 5 млн
Арарат-Армения - состав команды
Ереван
Армения. Премьер-лига
Сайт:
http://vk.com/fcararatmsk
Тренер:
Вардан Минасян
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
98
Бравим Жоао
Вра
28
€ 0.4 млн
43
Вильсон Бруну
Защ
29
€ 0.7 млн
3
Хулио Джуниор
Защ
30
€ 0.4 млн
13
Оганесян Камо
Защ
33
€ 0.3 млн
2
Оливейра Уго
Защ
24
€ 0.3 млн
16
Григорян Эдгар
Защ
28
€ 0.3 млн
5
Фелипе Луис
Защ
25
€ 0.275 млн
47
Малис Александрос
Защ
29
€ 0.225 млн
11
Банжаки Зидан
Пол
27
€ 0.5 млн
19
Мурадян Карен
Пол
33
€ 0.175 млн
6
Michel Ayvazyan
Пол
-
77
Серобян Артур
Нап
23
€ 0.5 млн
7
Шагоян Жирайр
Нап
25
€ 0.5 млн
25
Ндур Алиун
Нап
28
€ 0.4 млн
9
Елоян Араик
Нап
22
€ 0.3 млн
91
Лима Сандро
Нап
35
€ 0.15 млн
95
Франса Карлос
Нап
31
-
90
Paul Ayongo
Нап
-
1
Arman Nersesyan
Нап
-
10
Armen Ambartsumyan
Нап
-
20
A. Tera
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 3, нападающих: 10
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