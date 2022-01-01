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Армения. Премьер-лига
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Арарат-Армения
Расписание
€ 5 млн
Арарат-Армения - расписание матчей
Ереван
Армения. Премьер-лига
Сайт:
http://vk.com/fcararatmsk
Тренер:
Вардан Минасян
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
16.09 | 19:45
Арарат-Армения
- : -
Спарта
20.09 | 17:00
Ширак
- : -
Арарат-Армения
10.10 | 18:00
Арарат-Армения
- : -
Алашкерт
15.10 | 22:00
Ягеллония
- : -
Арарат-Армения
16.10 | 18:00
БКМА Ереван
- : -
Арарат-Армения
22.10 | 19:45
Арарат-Армения
- : -
АЗ Алкмаар
23.10 | 18:00
Арарат-Армения
- : -
Ноа
30.10 | 19:00
Арарат-Армения
- : -
Гандзасар
05.11 | 23:00
Торренсе
- : -
Арарат-Армения
06.11 | 19:00
Урарту
- : -
Арарат-Армения
20.11 | 19:00
Арарат-Армения
- : -
Ван
26.11 | 20:45
Зальцбург
- : -
Арарат-Армения
27.11 | 19:00
Сардарапат
- : -
Арарат-Армения
04.12 | 19:00
Арарат-Армения
- : -
Пюник
10.12 | 20:45
Арарат-Армения
- : -
НЕК
11.12 | 19:00
Арарат-Армения
- : -
Арарат
21.01 | 20:45
Арарат-Армения
- : -
Целе
28.01 | 23:00
Милан
- : -
Арарат-Армения
20.02 | 19:00
Сюник
- : -
Арарат-Армения
27.02 | 19:00
Арарат-Армения
- : -
Ширак
05.03 | 19:00
Алашкерт
- : -
Арарат-Армения
11.03 | 19:00
Арарат-Армения
- : -
БКМА Ереван
19.03 | 19:00
Ноа
- : -
Арарат-Армения
02.04 | 18:00
Гандзасар
- : -
Арарат-Армения
08.04 | 18:00
Арарат-Армения
- : -
Урарту
16.04 | 18:00
Ван
- : -
Арарат-Армения
21.04 | 18:00
Арарат-Армения
- : -
Сардарапат
26.04 | 18:00
Пюник
- : -
Арарат-Армения
01.05 | 18:00
Арарат
- : -
Арарат-Армения
06.05 | 18:00
Арарат-Армения
- : -
Сюник
13.05 | 18:00
Ширак
- : -
Арарат-Армения
18.05 | 18:00
Арарат-Армения
- : -
Алашкерт
23.05 | 18:00
БКМА Ереван
- : -
Арарат-Армения
28.05 | 18:00
Арарат-Армения
- : -
Ноа
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