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  • «Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

«Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

27 июля 2026 9:31
Шэмрок Роверс - Арарат-Армения
28 июл. 2026, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Шэмрок Роверс»
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ирландским «Шэмрок Роверс» и армянским «Арарат-Армения» пройдет 28 июля 2026 года в Дублине на стадионе «Талла». Хозяева уступили в первом матче со счетом 0:2, но имеют отличную домашнюю форму – четыре победы подряд на своем поле, а также мощную атаку, которая забивает в среднем 2.20 гола за последние пять игр. Гости, в свою очередь, имеют преимущество в два мяча и демонстрируют стабильную игру в еврокубках, забивая в трех последних матчах Лиги чемпионов и не проигрывая в шести из восьми последних встреч. Сможет ли «Шэмрок Роверс» использовать поддержку родных трибун и свою результативность, чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Арарат-Армения» продолжит свою уверенную игру в обороне и добьется ничьей или победы, достаточной для прохода? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Шэмрок Роверс» подходит к ответной игре с хорошей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и имеет домашнюю серию из четырех побед подряд. В первом раунде квалификации ирландцы разгромили «Флориану» с общим счетом 5:3, а в национальном кубке уверенно переиграли «Корк Сити» (4:1). Однако оборона хозяев остается уязвимой – они пропускают в пяти последних матчах и в среднем пропускают 1.40 гола за игру. В первом матче против «Арарат-Армении» «Шэмрок» не смог забить и проиграл 0:2, что показало проблемы против организованной обороны соперника. Чтобы пройти дальше, хозяевам нужно забивать как минимум дважды и не пропускать, но их защита редко остается сухой.

«Арарат-Армения» подходит к игре с комфортным преимуществом в два мяча и демонстрирует стабильную игру в Лиге чемпионов: команда забивает в трех последних матчах этого турнира и не проигрывает в шести из восьми последних встреч. В последних пяти матчах гости забили восемь голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустили пять (1.00 в среднем), что говорит о сбалансированности. В первом раунде квалификации армянский клуб прошел «Ригу» с общим счетом 4:3, а в товарищеских матчах сыграл вничью с «Войводиной» и «Мурой». Оборона «Арарат-Армении» выглядит надежно, а их способность забивать на выезде (они забивали в предыдущем еврокубковом матче в гостях) дает им дополнительное преимущество. Им достаточно сыграть вничью или даже проиграть с минимальным счетом, чтобы пройти дальше, что позволяет им действовать на контратаках.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам в этом отдельно взятом матче, так как «Шэмрок Роверс» силен дома и будет отчаянно атаковать. Однако общий счет и класс обороны гостей делают проход «Арарат-Армении» более вероятным. Тем не менее на победу в матче более реальным выглядит успех ирландцев, которые должны использовать свою домашнюю поддержку и атакующий потенциал, чтобы забить как минимум один-два гола.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Арарат-Армения» обыграл «Шэмрок Роверс» со счетом 2:0, что дает армянскому клубу психологическое преимущество. Однако домашняя форма «Шэмрок» (четыре победы подряд) и их результативность в последних матчах указывают на то, что они способны взять реванш в ответной встрече. «Арарат-Армения» забивает в семи последних матчах, что делает их опасными на контратаках, но их оборона не всегда безупречна.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Лига чемпионов, 2 раунд
Арарат-Армения
2 : 0
21.07.2026
Шэмрок Роверс

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Шэмрок Роверс
1
Эдвард Макгинти
ВР
27
Кори О'Салливан
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
19
Adam Brennan
ЛП
29
Джек Бирн
ЦП
8
Мэттью Хили
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
22
Джейк Малрейни
ПП
10
Грэм Берк
ЦФ
9
Аарон Грин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Арарат-Армения
98
Жоао Бравим
ВР
14
Bruno Martins Pereira
ЛЗ
3
Хосе Буэно
ЦЗ
43
Бруну Уилсон
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
2
Угу Оливейра
ЦП
19
Карен Мурадян
ЦП
20
Элвин Тера
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЦФ
91
Сандро Лима Сандро Лима
ЦФ
77
Артур Серобян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
3-5-2
1
Макгинти
27
О'Салливан
4
Лопеш
5
Грейс
19
Brennan
29
Бирн
8
Хили
7
Уоттс
22
Малрейни
9
Грин
10
Берк
4-3-3
98
Бравим
13
Оганесян
3
Буэно
43
Уилсон
14
Martins Pereira
2
Оливейра
19
Мурадян
20
Тера
77
Серобян
91
Сандро Лима
7
Шагоян
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Арарат-Армения
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Вардан Минасян

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Шэмрок Роверс» сумеет обыграть «Арарат-Армению» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, используя преимущество домашнего поля, мощную атаку и мотивацию отыграться. Хозяева будут давить с первых минут и наверняка забьют, но их оборона может позволить гостям отличиться, что сделает задачу еще сложнее. Тем не менее в этом матче победа должна остаться за ирландцами, хотя их общего преимущества может не хватить для общего успеха. Ставка на победу «Шэмрок Роверс» за 1.85 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Шэмрок Роверс» и «Арарат-Армения» состоится 28 июля 2026 года в Дублине на стадионе «Талла» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн

1.85
Победа «Шэмрок Роверс»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Арарат-Армения Шэмрок Роверс
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