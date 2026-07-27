Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ирландским «Шэмрок Роверс» и армянским «Арарат-Армения» пройдет 28 июля 2026 года в Дублине на стадионе «Талла». Хозяева уступили в первом матче со счетом 0:2, но имеют отличную домашнюю форму – четыре победы подряд на своем поле, а также мощную атаку, которая забивает в среднем 2.20 гола за последние пять игр. Гости, в свою очередь, имеют преимущество в два мяча и демонстрируют стабильную игру в еврокубках, забивая в трех последних матчах Лиги чемпионов и не проигрывая в шести из восьми последних встреч. Сможет ли «Шэмрок Роверс» использовать поддержку родных трибун и свою результативность, чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Арарат-Армения» продолжит свою уверенную игру в обороне и добьется ничьей или победы, достаточной для прохода? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Шэмрок Роверс» подходит к ответной игре с хорошей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и имеет домашнюю серию из четырех побед подряд. В первом раунде квалификации ирландцы разгромили «Флориану» с общим счетом 5:3, а в национальном кубке уверенно переиграли «Корк Сити» (4:1). Однако оборона хозяев остается уязвимой – они пропускают в пяти последних матчах и в среднем пропускают 1.40 гола за игру. В первом матче против «Арарат-Армении» «Шэмрок» не смог забить и проиграл 0:2, что показало проблемы против организованной обороны соперника. Чтобы пройти дальше, хозяевам нужно забивать как минимум дважды и не пропускать, но их защита редко остается сухой.

«Арарат-Армения» подходит к игре с комфортным преимуществом в два мяча и демонстрирует стабильную игру в Лиге чемпионов: команда забивает в трех последних матчах этого турнира и не проигрывает в шести из восьми последних встреч. В последних пяти матчах гости забили восемь голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустили пять (1.00 в среднем), что говорит о сбалансированности. В первом раунде квалификации армянский клуб прошел «Ригу» с общим счетом 4:3, а в товарищеских матчах сыграл вничью с «Войводиной» и «Мурой». Оборона «Арарат-Армении» выглядит надежно, а их способность забивать на выезде (они забивали в предыдущем еврокубковом матче в гостях) дает им дополнительное преимущество. Им достаточно сыграть вничью или даже проиграть с минимальным счетом, чтобы пройти дальше, что позволяет им действовать на контратаках.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам в этом отдельно взятом матче, так как «Шэмрок Роверс» силен дома и будет отчаянно атаковать. Однако общий счет и класс обороны гостей делают проход «Арарат-Армении» более вероятным. Тем не менее на победу в матче более реальным выглядит успех ирландцев, которые должны использовать свою домашнюю поддержку и атакующий потенциал, чтобы забить как минимум один-два гола.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Арарат-Армения» обыграл «Шэмрок Роверс» со счетом 2:0, что дает армянскому клубу психологическое преимущество. Однако домашняя форма «Шэмрок» (четыре победы подряд) и их результативность в последних матчах указывают на то, что они способны взять реванш в ответной встрече. «Арарат-Армения» забивает в семи последних матчах, что делает их опасными на контратаках, но их оборона не всегда безупречна.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Шэмрок Роверс» сумеет обыграть «Арарат-Армению» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, используя преимущество домашнего поля, мощную атаку и мотивацию отыграться. Хозяева будут давить с первых минут и наверняка забьют, но их оборона может позволить гостям отличиться, что сделает задачу еще сложнее. Тем не менее в этом матче победа должна остаться за ирландцами, хотя их общего преимущества может не хватить для общего успеха. Ставка на победу «Шэмрок Роверс» за 1.85 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Шэмрок Роверс» и «Арарат-Армения» состоится 28 июля 2026 года в Дублине на стадионе «Талла» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.