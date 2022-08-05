Первый тренер Сперцяна рассказал, как игрок выбирал между сборными России и Армении

Мхитар Давидян, первый тренер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, прокомментировал решение футболиста выступать за сборную Армении.

– Тяжело Сперцяну дался выбор между Россией и Арменией? Учитывая, что родился и занимался футболом он здесь.

– Насколько я знаю, он подумал совсем чуть‑чуть. И принял это решение сам. Никто его не отговаривал и не уговаривал.

Лично я с ним на эту тему не общался. Только однажды он сказал: «Меня вызывают в сборную Армении. Я дал согласие». Я спросил его: «Ты этого хочешь?» – «Да». – «Ну тогда желаю тебе удачи». Вот и все.

Могу сказать, что обид никогда никаких от него не было. И разговоры о том, что он выбрал Армению потому, что тут не вызвали [в России], насколько я знаю ситуацию – неправда.

Знаете, еще была забавная история на тренировке «Краснодара». Дело в том, что папа Эдика – армянин, а у мамы [кроме русских] есть и немецкие корни.

Как‑то он так отлично провел тренировку, что из тренерского штаба Гончаренко кто‑то пошутил: «Блин, Эдик, ты мог бы играть за сборную России, мог бы за сборную Германии, а выбрал Армению». На что он ответил: «Ну фамилия у меня же Сперцян».

– Не кажется, что Россия упустила будущего топ‑игрока?

– Уверен, лишним в сборной России он бы не оказался. Может, и усилил бы. Но получилось так, как получилось.