Первый тренер Сперцяна рассказал, как игрок выбирал между сборными России и Армении

Мхитар Давидян, первый тренер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, прокомментировал решение футболиста выступать за сборную Армении.
– Тяжело Сперцяну дался выбор между Россией и Арменией? Учитывая, что родился и занимался футболом он здесь.
– Насколько я знаю, он подумал совсем чуть‑чуть. И принял это решение сам. Никто его не отговаривал и не уговаривал.
Лично я с ним на эту тему не общался. Только однажды он сказал: «Меня вызывают в сборную Армении. Я дал согласие». Я спросил его: «Ты этого хочешь?» – «Да». – «Ну тогда желаю тебе удачи». Вот и все.
Могу сказать, что обид никогда никаких от него не было. И разговоры о том, что он выбрал Армению потому, что тут не вызвали [в России], насколько я знаю ситуацию – неправда.
Знаете, еще была забавная история на тренировке «Краснодара». Дело в том, что папа Эдика – армянин, а у мамы [кроме русских] есть и немецкие корни.
Как‑то он так отлично провел тренировку, что из тренерского штаба Гончаренко кто‑то пошутил: «Блин, Эдик, ты мог бы играть за сборную России, мог бы за сборную Германии, а выбрал Армению». На что он ответил: «Ну фамилия у меня же Сперцян».
– Не кажется, что Россия упустила будущего топ‑игрока?
– Уверен, лишним в сборной России он бы не оказался. Может, и усилил бы. Но получилось так, как получилось.
- 22-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- За основную команду он провел 37 матчей, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.
- В составе сборной Армении у хавбека 2+1 в 12 играх.