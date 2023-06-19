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    • Гендиректор «Арарат-Армения»: «Мы готовы предложить Захаряну место в команде»

    Гендиректор «Арарат-Армения»: «Мы готовы предложить Захаряну место в команде»

    Полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна пригласили в клуб «Арарат-Армения».

    Сообщалось, что 20-летний футболист может перейти в армянскую команду, чтобы впоследствии было проще уехать в Европу.

    «Для нашего чемпионата Захарян – это уже большая звезда. Конечно, если он решит поиграть в Армении, то все у нас будут только рады.

    Был бы праздник для нашего футбола. Отсюда действительно будет удобнее уезжать в Европу. Очень интересно, что может из этого получиться.

    Мы будет готовы ему предложить место в команде, если он объявит о желании поиграть в чемпионате Армении.

    Конечно, мы сразу же организуем все для Захаряна. Будем ждать, ха-ха», – сказал генеральный директор «Арарат-Армения» Погос Галстян.

    • Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
    • В прошедшем сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • Ранее его пытались купить «Галатасарай» и «Челси».

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    Источник: Sport24

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