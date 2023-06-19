Гендиректор «Арарат-Армения»: «Мы готовы предложить Захаряну место в команде»

Полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна пригласили в клуб «Арарат-Армения».

Сообщалось, что 20-летний футболист может перейти в армянскую команду, чтобы впоследствии было проще уехать в Европу.

«Для нашего чемпионата Захарян – это уже большая звезда. Конечно, если он решит поиграть в Армении, то все у нас будут только рады.

Был бы праздник для нашего футбола. Отсюда действительно будет удобнее уезжать в Европу. Очень интересно, что может из этого получиться.

Мы будет готовы ему предложить место в команде, если он объявит о желании поиграть в чемпионате Армении.

Конечно, мы сразу же организуем все для Захаряна. Будем ждать, ха-ха», – сказал генеральный директор «Арарат-Армения» Погос Галстян.