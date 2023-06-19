Захарян может уйти в европейский клуб, использовав метод Хвичи

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может оказаться в «Урарту».
Клуб из Еревана рассматривается как промежуточный этап перед отъездом в Европу.
Таким образом, футболист сборной России может использовать метод Хвичи Кварацхелии, который ушел в «Наполи» после нескольких месяцев в «Динамо» из Батуми.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Его пытались купить «Галатасарай» и «Челси».
Источник: твиттер журналиста Грача Хачатряна