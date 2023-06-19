Захарян может уйти в европейский клуб, использовав метод Хвичи

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может оказаться в «Урарту».

Клуб из Еревана рассматривается как промежуточный этап перед отъездом в Европу.

Таким образом, футболист сборной России может использовать метод Хвичи Кварацхелии, который ушел в «Наполи» после нескольких месяцев в «Динамо» из Батуми.