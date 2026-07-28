28.07.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Шэмрок Роверс
Шэмрок Роверс
4-3-2-1
1
МакГинти
9
Грин
4
Лопеш
5
Грейс
22
Собовале
7
Уоттс
8
Хили
29
Бирн
19
Бреннан
11
Малрейни
10
Берк
3-3-1-2-1
98
Бравим
43
Вильсон
47
Малис
19
Мурадян
2
Оливейра
3
Хулио
16
Григорян
17
11
Банжаки
77
Серобян
91
Лима
11
Малрейни
3
Стивенс
3
Стивенс
11
Малрейни
7
Уоттс
28
Рази
28
Рази
7
Уоттс
5
Грейс
14
Мандрою
14
Мандрою
5
Грейс
9
Грин
18
18
9
Грин
10
Берк
31
31
10
Берк
2
Оливейра
5
Фелипе
5
Фелипе
2
Оливейра
17
6
6
17
11
Банжаки
7
Шагоян
7
Шагоян
11
Банжаки
91
Лима
25
Ндур
25
Ндур
91
Лима
77
Серобян
95
Франса
95
Франса
77
Серобян
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Арарат-Армения
41
Alex Noonan
ВР
33
Cian Barrett
ЦЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Luke O'Regan
ЦЗ
38
Max Kovaleskis
ЦП
26
John O'Sullivan
ЦП
Главный тренер
Стивен Брэдли
14
Bruno Pereira
ЦЗ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
90
Paul Ayongo
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Остались в запасе
41
Alex Noonan
ВР
33
Cian Barrett
ЦЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Luke O'Regan
ЦЗ
38
Max Kovaleskis
ЦП
26
John O'Sullivan
ЦП
Остались в запасе
14
Bruno Pereira
ЦЗ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
90
Paul Ayongo
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Вардан Минасян
Статистика матча Шэмрок Роверс - Арарат-Армения
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Шэмрок Роверс» против «Арарат-Армении», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»