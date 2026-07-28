Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

«Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

28 июля, 20:50
Шэмрок Роверс
28.07.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Арарат-Армения
11' М. Хили 36' А. Грин
73' С. Лима
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Эд МакГинти
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ПЗ
7
Дилан Уоттс
ЦП
8
Мэтт Хили
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
19
Адам Бреннан
АП
11
Джейк Малрейни
ПВ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Арарат-Армения
98
Жоао Бравим
ВР
16
Эдгар Григорян
ЛЗ
3
Джуниор Хулио
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Уго Оливейра
ПАЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
17
M. Carlier
ЦП
11
Зидан Банжаки
АП
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Шэмрок Роверс
41
Alex Noonan
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
33
Cian Barrett
ЦЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Luke O'Regan
ЦЗ
38
Max Kovaleskis
ЦП
26
John O'Sullivan
ЦП
28
Надж Рази
АП
14
Даниэль Мандрою
АП
18
Jonathan Afolabi
ЦФ
31
Michael Noonan
ЦФ
Арарат-Армения
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Bruno Pereira
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
25
Алиун Ндур
ЛВ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
95
Карлос Франса
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
90
Paul Ayongo
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГинти
9
Грин
4
Лопеш
5
Грейс
22
Собовале
7
Уоттс
8
Хили
29
Бирн
19
Бреннан
11
Малрейни
10
Берк
3-3-1-2-1
98
Бравим
43
Вильсон
47
Малис
19
Мурадян
2
Оливейра
3
Хулио
16
Григорян
17
11
Банжаки
77
Серобян
91
Лима
11
Малрейни
3
Стивенс
3
Стивенс
11
Малрейни
7
Уоттс
28
Рази
28
Рази
7
Уоттс
5
Грейс
14
Мандрою
14
Мандрою
5
Грейс
9
Грин
18
18
9
Грин
10
Берк
31
31
10
Берк
2
Оливейра
5
Фелипе
5
Фелипе
2
Оливейра
17
6
6
17
11
Банжаки
7
Шагоян
7
Шагоян
11
Банжаки
91
Лима
25
Ндур
25
Ндур
91
Лима
77
Серобян
95
Франса
95
Франса
77
Серобян
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Арарат-Армения
41
Alex Noonan
ВР
33
Cian Barrett
ЦЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Luke O'Regan
ЦЗ
38
Max Kovaleskis
ЦП
26
John O'Sullivan
ЦП
Главный тренер
Стивен Брэдли
14
Bruno Pereira
ЦЗ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
90
Paul Ayongo
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Остались в запасе
41
Alex Noonan
ВР
33
Cian Barrett
ЦЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Luke O'Regan
ЦЗ
38
Max Kovaleskis
ЦП
26
John O'Sullivan
ЦП
Остались в запасе
14
Bruno Pereira
ЦЗ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
9
Араик Елоян
ЦФ
90
Paul Ayongo
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Вардан Минасян
Статистика матча Шэмрок Роверс - Арарат-Армения
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Шэмрок Роверс» против «Арарат-Армении», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»

«Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арарат-Армения Шэмрок Роверс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
19
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+