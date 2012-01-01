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Эквадор. Серия А
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Депортиво
Результаты
€ 525 тыс
Депортиво
Куэнка
Эквадор. Серия А
Стадион:
Алехандро Серрано Агилар
Сайт:
http://www.deportivocuenca.net/
Тренер:
Луис Гарсия
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Копа Судамерикана. 2026
Эквадор. Лига Про. 2026
Эквадор. Лига Про. 2025
Эквадор. Серия А. 2024
Товарищеские матчи. 2014
13.09 | 03:00
ЛДУ
1 : 1
Депортиво
07.09 | 03:00
Депортиво
0 : 1
Либертад Лоха
03.09 | 00:30
Депортиво
1 : 0
Гуаякиль Сити
29.08 | 03:00
Текнико Университарио
3 : 1
Депортиво
22.08 | 03:00
Депортиво
0 : 0
Мушук Руна
16.08 | 22:00
Оренсе
2 : 0
Депортиво
11.08 | 03:00
Депортиво
1 : 2
Манта
02.08 | 21:00
Индепендьенте дель Валле
1 : 0
Депортиво
28.07 | 03:00
Депортиво
2 : 1
Эмелек
22.07 | 22:00
Макара
3 : 0
Депортиво
18.07 | 22:00
Депортиво
0 : 2
Универсидад Католика
16.07 | 01:00
Леонес
1 : 1
Депортиво
12.07 | 22:15
Депортиво
0 : 1
Аукас
05.07 | 03:00
Барселона Г
2 : 0
Депортиво
31.05 | 03:00
Депортиво
1 : 0
Дельфин
24.05 | 03:00
Депортиво
1 : 1
ЛДУ
16.05 | 03:00
Либертад Лоха
0 : 1
Депортиво
10.05 | 00:00
Гуаякиль Сити
0 : 1
Депортиво
02.05 | 22:00
Депортиво
2 : 1
Текнико Университарио
25.04 | 19:45
Мушук Руна
4 : 1
Депортиво
22.04 | 23:30
Депортиво
1 : 3
Оренсе
19.04 | 21:00
Манта
0 : 1
Депортиво
12.04 | 21:00
Депортиво
2 : 3
Индепендьенте дель Валле
05.04 | 03:00
Эмелек
0 : 2
Депортиво
22.03 | 00:30
Депортиво
1 : 1
Макара
18.03 | 00:30
Универсидад Католика
1 : 0
Депортиво
14.03 | 03:00
Депортиво
1 : 1
Леонес
08.03 | 19:00
Аукас
0 : 1
Депортиво
02.03 | 01:00
Депортиво
2 : 1
Барселона Г
22.02 | 23:30
Дельфин
1 : 0
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