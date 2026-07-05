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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Барселона Г - Депортиво
Барселона Г - Депортиво: обзор матча 05 июля 2026
Барселона Г
05.07.2026, воскресенье, 03:00
Эквадор. Лига Про, 17 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона Г - Депортиво
Завершен
90'
+7'
45'
+3'
Статистика матча Барселона Г - Депортиво
1
2
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
6
Офсайды
1
3
Количество передач
423
559
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.54
Информация о матче
Стадион:
Монументаль Исидро Ромеро Карбо
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Барселона Г
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2021.09.30 07:26
Товарищеский матч. «Интер Майами» сыграл вничью с «Барселоной» (2:2), у Месси 1+1
8 февраля
Экс-форвард «Локомотива» хочет закончить карьеру из-за гибели одноклубника
2025.12.25 23:47
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
2024.02.29 08:02
1
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
2024.02.28 13:25
1
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
2021.09.30 07:26
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- : -
11.07.2026
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Эквадор. Лига Про, 18 тур
Манта
- : -
11.07.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Мушук Руна
- : -
11.07.2026
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