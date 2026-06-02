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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Текнико Университарио - Барселона Г
Текнико Университарио - Барселона Г: обзор матча 02 июня 2026
Текнико Университарио
02.06.2026, вторник, 03:30
Эквадор. Лига Про, 16 тур
1 : 0
Завершен
Барселона Г
10'
B. Delgado
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текнико Университарио - Барселона Г
Завершен
90'
+8'
Желтая карточка
Ayrton Morales
89'
Замена
Andrés Copete
️️️️➡️️
Jonathan Majao
84'
79'
Замена
Jandry Gomez
️️️️➡️️
Jonathan Perlaza
Замена
Cristopher Arteaga
️️️️➡️️
L. Estupinan
72'
Желтая карточка
L. Estupinan
71'
67'
Замена
Эктор Вильяльба
️️️️➡️️
Mejia Marcos
65'
Желтая карточка
Jhonny Quinonez
Замена
Eber Caicedo
️️️️➡️️
Bagner Delgado
65'
Замена
Johan Montes
️️️️➡️️
Wagner Caicedo
65'
62'
Замена
Jefferson Wila
️️️️➡️️
TomÃ¡s MartÃnez
Гол отменен
Jonathan Majao
57'
46'
Замена
Jhonny Quinonez
️️️️➡️️
Milton Celiz
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Bagner Delgado
10'
Красная карточка
Johan Bocanegra
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текнико Университарио
12
Ayrton Morales
ВР
23
Edwin Mesa
ЦЗ
85
Yorlin Arce
ЦЗ
25
Bagner Delgado
ЦЗ
13
Julian Anaya
ЦП
53
Rafael Chila
ЦП
70
Cesar Castano
ЦП
33
Jonathan Majao
ЦП
10
Johan Bocanegra
ЦП
7
L. Estupinan
(К)
ЦФ
90
Wagner Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Барселона Г
1
Хосе Контрерас
(К)
ВР
33
C. Baez
ЦЗ
27
W. Vargas
ЦЗ
3
Luca Sosa
ЦЗ
15
Jonathan Perlaza
ЦЗ
8
Milton Celiz
ЦП
32
Matias Gonzalo Lugo
ЦП
16
L. Cano
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
70
Mejia Marcos
ЦП
80
Sergio Núñez
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Текнико Университарио
1
Santiago Razzeto
ВР
27
Andrés Copete
ЦЗ
30
Kener Arce
ЦЗ
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
19
Anthony Castilo
ЦФ
16
Eber Caicedo
ЦФ
17
Johan Montes
ЦФ
11
Cristopher Arteaga
ЦФ
9
Lucas Fernandez
ЦФ
Барселона Г
22
Jose Cevallos
ВР
18
Bryan Carabalí
ЦЗ
7
Jandry Gomez
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
28
Jhonny Quinonez
ЦП
14
Alex Rangel
ЦП
5
Jean Carlos Montaño
ЦП
21
Эктор Вильяльба
ПВ
11
Andrés Parrales
ЦФ
51
Jefferson Wila
ЦФ
63
K. Caidedo
ЦФ
3-5-2
12
23
85
25
53
70
33
10
13
90
7
4-5-1
1
Контрерас
27
3
15
33
8
16
23
70
32
80
33
27
27
33
25
16
16
25
90
17
17
90
7
11
11
7
18
18
15
7
7
15
8
28
28
8
70
21
Вильяльба
21
Вильяльба
70
23
51
51
23
Остались в запасе
Текнико Университарио
Барселона Г
1
Santiago Razzeto
ВР
30
Kener Arce
ЦЗ
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
19
Anthony Castilo
ЦФ
9
Lucas Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
22
Jose Cevallos
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
14
Alex Rangel
ЦП
5
Jean Carlos Montaño
ЦП
11
Andrés Parrales
ЦФ
63
K. Caidedo
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
1
Santiago Razzeto
ВР
30
Kener Arce
ЦЗ
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
19
Anthony Castilo
ЦФ
9
Lucas Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
22
Jose Cevallos
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
14
Alex Rangel
ЦП
5
Jean Carlos Montaño
ЦП
11
Andrés Parrales
ЦФ
63
K. Caidedo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Текнико Университарио - Барселона Г
2
1
2
Всего ударов по воротам
5
24
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
6
11
Офсайды
4
0
Количество передач
152
503
Сейвы
2
1
Точность передач %
54
88
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
0
13
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
2
15
Информация о матче
Главный судья:
Bryan Loayza, Ecuador
Стадион:
Estadio Bellavista, Ambato
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