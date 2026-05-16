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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
ЛДУ - Текнико Университарио
ЛДУ - Текнико Университарио: обзор матча 16 мая 2026
ЛДУ
16.05.2026, суббота, 00:30
Эквадор. Лига Про, 14 тур
2 : 1
Завершен
Текнико Университарио
50'
М. Эстрада
90+3'
A. Copete (АГ)
45+6'
B. Delgado
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛДУ - Текнико Университарио
Завершен
90'
+7
Желтая карточка
Yorlin Arce
Желтая карточка
Fernando Cornejo
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Andrés Copete
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Andrés Copete
90'
+6'
88'
Замена
Johan Montes
️️️️➡️️
Jonathan Majao
Замена
Александер Альварадо
️️️️➡️️
J. Quinteros
86'
82'
Замена
Kener Arce
️️️️➡️️
Johan Bocanegra
81'
Травма
Johan Bocanegra
75'
Желтая карточка
L. Estupinan
72'
Вторая желтая
Wagner Caicedo
Замена
Jeison Medina
️️️️➡️️
Дейверсон
71'
Замена
Родни Редес
️️️️➡️️
Хесус Претелл
71'
63'
Замена
Cristopher Arteaga
️️️️➡️️
Bagner Delgado
63'
Замена
Eber Caicedo
️️️️➡️️
L. Estupinan
Замена
Габриэль Вильямиль
️️️️➡️️
Cristian Tobar
63'
ГОЛ! 1:1!
Микаэль Эстрада
Пас отдал
J. Quinteros
50'
Замена
L. Quinonez
️️️️➡️️
Luis Segovia
46'
Желтая карточка
Хесус Претелл
45'
+6
45'
+6
ГОЛ! 0:1!
Bagner Delgado
Пас отдал
L. Estupinan
45'
+7'
37'
Желтая карточка
Jonathan Majao
14'
Желтая карточка
Wagner Caicedo
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛДУ
1
Гонсало Валье
ВР
14
J. Quinteros
(К)
ЦЗ
30
Gian Franco Allala
ЦЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
8
Хесус Претелл
ОП
20
Fernando Cornejo
ЦП
99
Cristian Tobar
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
23
Yerlin Quinonez
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Текнико Университарио
1
Santiago Razzeto
ВР
25
Bagner Delgado
ЦЗ
27
Andrés Copete
ЦЗ
85
Yorlin Arce
ЦЗ
23
Edwin Mesa
ЦЗ
10
Johan Bocanegra
ЦП
33
Jonathan Majao
ЦП
70
Cesar Castano
ЦП
13
Julian Anaya
ЦП
7
L. Estupinan
(К)
ЦФ
90
Wagner Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
ЛДУ
22
Александер Домингес
ВР
27
Ruddy Mina
ЦП
24
Jandry Calle
ЦП
32
Edison Gomez
ЦП
21
Эдерсон Кастильо
ЦП
5
Kevin Minda
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
26
Josué Caicedo
ЦП
10
Александер Альварадо
ЛВ
7
Родни Редес
ПВ
9
Jeison Medina
ЦФ
33
L. Quinonez
ЦФ
Текнико Университарио
12
Ayrton Morales
ВР
30
Kener Arce
ЦЗ
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
53
Rafael Chila
ЦП
16
Eber Caicedo
ЦФ
11
Cristopher Arteaga
ЦФ
17
Johan Montes
ЦФ
8
Martín Cháves
ЦФ
9
Lucas Fernandez
ЦФ
19
Anthony Castilo
ЦФ
4-1-1-4
1
Валье
14
4
Аде
44
30
8
Претелл
20
99
23
16
Дейверсон
11
Эстрада
4-4-2
1
27
85
23
25
33
70
13
10
90
7
99
15
Вильямиль
15
Вильямиль
99
14
10
Альварадо
10
Альварадо
14
8
Претелл
7
Редес
7
Редес
8
Претелл
16
Дейверсон
9
9
16
Дейверсон
44
33
33
44
10
30
30
10
7
16
16
7
25
11
11
25
33
17
17
33
Остались в запасе
ЛДУ
Текнико Университарио
22
Александер Домингес
ВР
27
Ruddy Mina
ЦП
24
Jandry Calle
ЦП
32
Edison Gomez
ЦП
21
Эдерсон Кастильо
ЦП
5
Kevin Minda
ЦП
26
Josué Caicedo
ЦП
Главный тренер
Хосеп Алькасер
12
Ayrton Morales
ВР
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
53
Rafael Chila
ЦП
8
Martín Cháves
ЦФ
9
Lucas Fernandez
ЦФ
19
Anthony Castilo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Остались в запасе
22
Александер Домингес
ВР
27
Ruddy Mina
ЦП
24
Jandry Calle
ЦП
32
Edison Gomez
ЦП
21
Эдерсон Кастильо
ЦП
5
Kevin Minda
ЦП
26
Josué Caicedo
ЦП
Остались в запасе
12
Ayrton Morales
ВР
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
53
Rafael Chila
ЦП
8
Martín Cháves
ЦФ
9
Lucas Fernandez
ЦФ
19
Anthony Castilo
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Статистика матча ЛДУ - Текнико Университарио
2
1
5
Всего ударов по воротам
22
3
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
13
1
Нарушения
12
14
Офсайды
1
0
Количество передач
518
210
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
11
0
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Информация о матче
Главный судья:
Robert Cabrera, Ecuador
Стадион:
Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
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