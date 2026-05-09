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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Текнико Университарио - Дельфин
Текнико Университарио - Дельфин: обзор матча 09 мая 2026
Текнико Университарио
09.05.2026, суббота, 21:30
Эквадор. Лига Про, 13 тур
4 : 0
Завершен
Дельфин
21'
W. Caicedo
29'
L. Estupinan
70'
J. Bocanegra (П)
83'
C. Arteaga
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текнико Университарио - Дельфин
Завершен
90'
+4'
Желтая карточка
Cesar Castano
83'
ГОЛ! 4:0!
Cristopher Arteaga
Пас отдал
Johan Bocanegra
83'
Замена
Johan Montes
️️️️➡️️
Wagner Caicedo
78'
Замена
Eber Caicedo
️️️️➡️️
Yorlin Arce
74'
73'
Желтая карточка
Thiago Ozaeta
71'
Замена
Ivan Molinas
️️️️➡️️
Luis Castro
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Johan Bocanegra
70'
Замена
Johan Bocanegra
️️️️➡️️
Martín Cháves
63'
Замена
Cristopher Arteaga
️️️️➡️️
Bagner Delgado
63'
46'
Замена
Bryan Hernández
️️️️➡️️
E. Rubio
Замена
Rafael Chila
️️️️➡️️
Julian Anaya
46'
45'
+4'
40'
Красная карточка
Franco Perinciolo
31'
Желтая карточка
E. Rubio
ГОЛ! 2:0!
L. Estupinan
29'
ГОЛ! 1:0!
Wagner Caicedo
Пас отдал
Yorlin Arce
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текнико Университарио
1
Santiago Razzeto
ВР
27
Andrés Copete
ЦЗ
85
Yorlin Arce
ЦЗ
23
Edwin Mesa
ЦЗ
25
Bagner Delgado
ЦЗ
13
Julian Anaya
ЦП
33
Jonathan Majao
ЦП
70
Cesar Castano
ЦП
7
L. Estupinan
(К)
ЦФ
90
Wagner Caicedo
ЦФ
8
Martín Cháves
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Дельфин
22
José Cárdenas
ВР
32
Anthony Bedoya Caicedo
(К)
ЦЗ
6
Mateo Burdisso
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
17
E. Rubio
ЦЗ
30
Jefferson Valverde
ЦП
78
Kevin Ushina
ЦП
16
Luis Castro
ЦП
11
Franco Perinciolo
ЦП
9
Franco Ayunta
ЦП
Главный тренер
Гильермо Дуро
Текнико Университарио
24
Omar Gelvez
ВР
30
Kener Arce
ЦЗ
53
Rafael Chila
ЦП
10
Johan Bocanegra
ЦП
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
77
Carlos Estupiñán
ЦП
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
17
Johan Montes
ЦФ
19
Anthony Castilo
ЦФ
9
Lucas Fernandez
ЦФ
16
Eber Caicedo
ЦФ
11
Cristopher Arteaga
ЦФ
Дельфин
13
Benjamin Cardenas
ВР
77
Bryan Hernández
ЦЗ
33
E. Cabeza
ЦЗ
7
Anthony Alvarez
ЦП
5
Ober Medina
ЦП
14
Erick Zuniga
ЦП
8
Ivan Molinas
ЦП
50
Thiago Ozaeta
ЦП
27
Erik Yepez
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
29
Franco Ratotti
ЦФ
99
Leao Tenorio
ЦФ
4-3-3
1
27
23
25
85
13
33
70
8
90
7
3-2-5
22
40
34
17
32
6
30
16
11
9
78
13
53
53
13
8
10
10
8
90
17
17
90
85
16
16
85
25
11
11
25
17
77
77
17
16
8
8
16
Остались в запасе
Текнико Университарио
Дельфин
24
Omar Gelvez
ВР
30
Kener Arce
ЦЗ
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
77
Carlos Estupiñán
ЦП
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
19
Anthony Castilo
ЦФ
9
Lucas Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
13
Benjamin Cardenas
ВР
33
E. Cabeza
ЦЗ
7
Anthony Alvarez
ЦП
5
Ober Medina
ЦП
14
Erick Zuniga
ЦП
50
Thiago Ozaeta
ЦП
27
Erik Yepez
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
29
Franco Ratotti
ЦФ
99
Leao Tenorio
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Дуро
Остались в запасе
24
Omar Gelvez
ВР
30
Kener Arce
ЦЗ
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
77
Carlos Estupiñán
ЦП
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
19
Anthony Castilo
ЦФ
9
Lucas Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
13
Benjamin Cardenas
ВР
33
E. Cabeza
ЦЗ
7
Anthony Alvarez
ЦП
5
Ober Medina
ЦП
14
Erick Zuniga
ЦП
50
Thiago Ozaeta
ЦП
27
Erik Yepez
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
29
Franco Ratotti
ЦФ
99
Leao Tenorio
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Главный тренер
Гильермо Дуро
Статистика матча Текнико Университарио - Дельфин
1
1
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
10
Офсайды
3
0
Количество передач
386
232
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Информация о матче
Главный судья:
Anthony Diaz, Ecuador
Стадион:
Estadio Bellavista, Ambato
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