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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Оренсе - Текнико Университарио
Оренсе - Текнико Университарио: обзор матча 07 июля 2026
Оренсе
07.07.2026, вторник, 03:00
Эквадор. Лига Про, 17 тур
1 : 2
Завершен
Текнико Университарио
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Статистика матча Оренсе - Текнико Университарио
1
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Информация о матче
Стадион:
9 де Майо
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Оренсе
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2025.01.30 17:33
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