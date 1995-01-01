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    Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели

    Состоялись ответные полуфинальные матчи Кубка Либертадорес.

    «Палмейрас» в гостях сыграл вничью с «Атлетико Минейро» со счетом 1:1 и прошел дальше благодаря правилу выездного гола.

    «Фламенго» снова добыл победу 2:0 над «Барселоной» из Гуаякиля. Оба мяча в ворота эквадорской команды опять забил 30-летний экс-полузащитник «Вольфсбурга» Бруно Энрике.

    Финал турнира пройдет 27 ноября в Монтевидео.

    Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Ответные матчи

    Атлетико Минейро (Бразилия) – Палмейрас (Бразилия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Варгас, 52; 1:1 – Дуду, 68.

    Барселона (Эквадор) – Фламенго (Бразилия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Энрике, 18; 0:2 – Энрике, 50.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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