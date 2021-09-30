Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели

Состоялись ответные полуфинальные матчи Кубка Либертадорес.
«Палмейрас» в гостях сыграл вничью с «Атлетико Минейро» со счетом 1:1 и прошел дальше благодаря правилу выездного гола.
«Фламенго» снова добыл победу 2:0 над «Барселоной» из Гуаякиля. Оба мяча в ворота эквадорской команды опять забил 30-летний экс-полузащитник «Вольфсбурга» Бруно Энрике.
Финал турнира пройдет 27 ноября в Монтевидео.
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Ответные матчи
Атлетико Минейро (Бразилия) – Палмейрас (Бразилия) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Варгас, 52; 1:1 – Дуду, 68.
Барселона (Эквадор) – Фламенго (Бразилия) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Энрике, 18; 0:2 – Энрике, 50.
Источник: «Бомбардир»