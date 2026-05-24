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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Текнико Университарио - Леонес
Текнико Университарио - Леонес: обзор матча 24 мая 2026
Текнико Университарио
24.05.2026, воскресенье, 21:00
Эквадор. Лига Про, 15 тур
2 : 1
Завершен
Леонес
35'
C. Castano (П)
90+6'
L. Nazareno (АГ)
88'
N. Caicedo
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текнико Университарио - Леонес
Завершен
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Leonel Nazareno
90'
+6
90'
+7'
88'
ГОЛ! 1:1!
Nestor Caicedo
Пас отдал
R. Arroyo
Замена
Andrés Copete
️️️️➡️️
Rafael Chila
78'
Замена
L. Estupinan
️️️️➡️️
Johan Bocanegra
78'
Замена
L. B. Torres Nazareno
️️️️➡️️
Jonathan Majao
69'
Замена
Cristopher Arteaga
️️️️➡️️
Bagner Delgado
59'
Замена
Johan Montes
️️️️➡️️
Lucas Fernandez
59'
58'
Замена
Óscar Pepinos
️️️️➡️️
C. Solano
46'
Замена
Nestor Caicedo
️️️️➡️️
Emiliano Griffa
46'
Замена
Ronny Borja
️️️️➡️️
Tobías Coppo
46'
Замена
Maiky De La Cruz
️️️️➡️️
Segundo Portocarrero
46'
Замена
Dario Pazmino
️️️️➡️️
Brian Kreiman
45'
+6'
Желтая карточка
Jonathan Majao
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Cesar Castano
35'
Желтая карточка
Bagner Delgado
11'
10'
Желтая карточка
Brian Kreiman
Желтая карточка
Rafael Chila
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текнико Университарио
12
Ayrton Morales
ВР
23
Edwin Mesa
ЦЗ
25
Bagner Delgado
ЦЗ
85
Yorlin Arce
ЦЗ
10
Johan Bocanegra
ЦП
70
Cesar Castano
ЦП
33
Jonathan Majao
ЦП
53
Rafael Chila
ЦП
13
Julian Anaya
(К)
ЦП
16
Eber Caicedo
ЦФ
9
Lucas Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Леонес
45
Leonel Nazareno
ВР
23
Nicolás Monserrat
ЦЗ
25
Brian Kreiman
ЦЗ
4
R. Arroyo
ЦЗ
34
Segundo Portocarrero
ЦЗ
2
Jordan Morán
ЦЗ
6
Emiliano Griffa
ЦЗ
5
Tobías Coppo
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
40
Juan Anangonó
(К)
ЦФ
99
C. Solano
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Текнико Университарио
1
Santiago Razzeto
ВР
27
Andrés Copete
ЦЗ
30
Kener Arce
ЦЗ
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
15
Felipe Castillo
ЦП
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
21
Andy Pazmiño
ЦП
77
Carlos Estupiñán
ЦП
7
L. Estupinan
ЦФ
17
Johan Montes
ЦФ
11
Cristopher Arteaga
ЦФ
19
Anthony Castilo
ЦФ
Леонес
24
José Luis Angulo
ВР
32
A. Aguas
ЦЗ
19
Óscar Pepinos
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
13
J. Cabeza
ЦП
10
Agustin Mansilla
ЦП
11
M. Caramuto
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
55
Ronny Borja
ЦП
16
Maiky De La Cruz
ЦП
27
Nestor Caicedo
ЦФ
44
Kevin Mina
ЦФ
3-5-2
12
23
25
85
70
33
53
13
10
9
16
3-2-2-2
45
34
2
6
25
4
5
8
99
40
53
27
27
53
33
6
6
33
10
7
7
10
9
17
17
9
25
11
11
25
99
19
19
99
25
70
70
25
5
55
55
5
34
16
16
34
6
27
27
6
Остались в запасе
Текнико Университарио
Леонес
1
Santiago Razzeto
ВР
30
Kener Arce
ЦЗ
15
Felipe Castillo
ЦП
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
21
Andy Pazmiño
ЦП
77
Carlos Estupiñán
ЦП
19
Anthony Castilo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
24
José Luis Angulo
ВР
32
A. Aguas
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
13
J. Cabeza
ЦП
10
Agustin Mansilla
ЦП
11
M. Caramuto
ЦП
44
Kevin Mina
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Остались в запасе
1
Santiago Razzeto
ВР
30
Kener Arce
ЦЗ
15
Felipe Castillo
ЦП
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
21
Andy Pazmiño
ЦП
77
Carlos Estupiñán
ЦП
19
Anthony Castilo
ЦФ
Остались в запасе
24
José Luis Angulo
ВР
32
A. Aguas
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
13
J. Cabeza
ЦП
10
Agustin Mansilla
ЦП
11
M. Caramuto
ЦП
44
Kevin Mina
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Статистика матча Текнико Университарио - Леонес
3
1
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
13
Офсайды
3
0
Количество передач
312
401
Сейвы
1
10
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Информация о матче
Главный судья:
Gorky Stalin Araujo Zambrano, Ecuador
Стадион:
Estadio Bellavista, Ambato
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