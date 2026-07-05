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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Макара - ЛДУ
Макара - ЛДУ: обзор матча 05 июля 2026
Макара
05.07.2026, воскресенье, 21:00
Эквадор. Лига Про, 17 тур
1 : 0
Завершен
ЛДУ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макара - ЛДУ
Завершен
90'
+8'
45'
+4'
Статистика матча Макара - ЛДУ
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
13
Офсайды
2
7
Количество передач
315
458
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Информация о матче
Стадион:
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«Макара» – «Альянса Атлетико»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.02
21 мая
Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
2024.10.09 18:35
5
«Макара» – «Альянса Атлетико»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.02
21 мая
Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
2024.10.09 18:35
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