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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Индепендьенте дель Валле - Манта
Индепендьенте дель Валле - Манта: обзор матча 04 июля 2026
Индепендьенте дель Валле
04.07.2026, суббота, 03:00
Эквадор. Лига Про, 17 тур
4 : 0
Завершен
Манта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте дель Валле - Манта
Завершен
90'
+3'
45'
+2'
Статистика матча Индепендьенте дель Валле - Манта
2
1
1
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
9
7
Офсайды
1
1
Количество передач
439
254
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Информация о матче
Стадион:
Банко Гуаякиль
Новости команд
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Манта
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