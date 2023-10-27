«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора

1 0 0 % Ставки на Футбольные События!!
Информация Н-е П-р-о-г-н-о-з-ы, И-н-ф-о И-н-с а-й-д!!
1 0 0 % Матч на Проверку (Точный Счёт. Кф от 7)
Пишите;
[email protected]
Стало известно о несостоявшемся переходе Джоаннера Чавеса в «Спартак».
Московский клуб летом интересовался левым защитником, но в итоге купил Олега Рябчука из «Олимпиакоса».
- Рыночная стоимость Чавеса – 2 миллиона евро.
- 21-летний футболист выступает на правах аренды за «Индепендьенте дель Валле», а его трансфер принадлежит бразильскому клубу «Баия».
- В активе фулбека 3 матча в составе сборной Эквадора.