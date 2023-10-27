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    • «Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора

    «Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора

    Стало известно о несостоявшемся переходе Джоаннера Чавеса в «Спартак».

    Московский клуб летом интересовался левым защитником, но в итоге купил Олега Рябчука из «Олимпиакоса».

    • Рыночная стоимость Чавеса – 2 миллиона евро.
    • 21-летний футболист выступает на правах аренды за «Индепендьенте дель Валле», а его трансфер принадлежит бразильскому клубу «Баия».
    • В активе фулбека 3 матча в составе сборной Эквадора.

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    Источник: Metaratings

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    27.10.2023 00:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      2cass 19 часов назад

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 19 часов назад

      Смысл печатать о том кем интересовался ?

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      Рейтинг: +334

      Марк Аврелий! 22 часа назад

      И ЧЁ?

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