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Эквадор. Серия А
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Депортиво
Состав
€ 525 тыс
Депортиво - состав команды
Куэнка
Эквадор. Серия А
Стадион:
Алехандро Серрано Агилар
Сайт:
http://www.deportivocuenca.net/
Тренер:
Луис Гарсия
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Ethan Minda
Вра
-
6
Santiago Postel
Защ
-
25
Marcos Andrés López
Защ
-
3
Gian Nardelli
Защ
-
2
Ignacio Mosquera
Защ
-
37
Carlos Arboleda
Защ
-
23
Eddie Guevara
Защ
-
21
Stalin Morocho
Защ
-
53
Yeltzin Erique
Защ
-
18
Ivan Piedra
Защ
-
20
Гарсия Брайан
Пол
25
€ 0.3 млн
10
Ибарра Ромарио
Пол
31
€ 0.225 млн
77
Bryan Nazareno
Пол
-
19
Melvin Diaz
Пол
-
16
Jeremy Mejia
Пол
-
5
David Noboa
Пол
-
49
David González
Пол
-
8
Richard Calderón
Пол
-
8
Edison Vega
Пол
-
7
Lucas Mancinelli
Нап
-
29
Matias Klimowicz
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 2
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