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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Депортиво - Текнико Университарио
Депортиво - Текнико Университарио: обзор матча 02 мая 2026
Депортиво
02.05.2026, суббота, 22:00
Эквадор. Лига Про, 12 тур
2 : 1
Завершен
Текнико Университарио
8'
M. Klimowicz
73'
J. Ordonez (П)
34'
J. Anaya
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво - Текнико Университарио
Завершен
90'
+7'
89'
Замена
Lucas Fernandez
️️️️➡️️
Edwin Mesa
Желтая карточка
M. Maccari
85'
84'
Замена
Anthony Castilo
️️️️➡️️
L. Estupinan
84'
Замена
Bagner Delgado
️️️️➡️️
Jonathan Majao
79'
Замена
Eber Caicedo
️️️️➡️️
Johan Bocanegra
79'
Замена
Wagner Caicedo
️️️️➡️️
Johan Montes
ГОЛ с пенальти! 2:1!
J. Ordonez
73'
67'
Красная карточка
Miguel Perea
Замена
Ignacio Mosquera
️️️️➡️️
Eddie Guevara
46'
Замена
️️️️➡️️
Matias Klimowicz
46'
Замена
Брайан Гарсия
️️️️➡️️
Edison Vega
46'
Замена
Melvin Diaz
️️️️➡️️
David González
46'
45'
+2
Желтая карточка
Jonathan Majao
45'
+4'
42'
Желтая карточка
Johan Bocanegra
Замена
J. Ordonez
️️️️➡️️
Stalin Morocho
36'
34'
ГОЛ! 1:1!
Julian Anaya
Пас отдал
Cesar Castano
Желтая карточка
David González
27'
ГОЛ! 1:0!
Matias Klimowicz
Пас отдал
David González
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Facundo Ferrero
ВР
23
Eddie Guevara
(К)
ЦЗ
6
Santiago Postel
ЦЗ
21
Stalin Morocho
ЦЗ
37
Carlos Arboleda
ЦЗ
28
Patricio Boolsen
ЦП
49
David González
ЦП
30
M. Maccari
ЦП
8
Edison Vega
ЦП
29
Matias Klimowicz
ЦФ
9
N. Leguizamon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия
Текнико Университарио
1
Santiago Razzeto
ВР
85
Yorlin Arce
ЦЗ
28
Miguel Perea
ЦЗ
23
Edwin Mesa
ЦЗ
5
Mauricio Cagua
ЦЗ
13
Julian Anaya
ЦП
70
Cesar Castano
ЦП
33
Jonathan Majao
ЦП
10
Johan Bocanegra
ЦП
17
Johan Montes
ЦФ
7
L. Estupinan
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Депортиво
12
Ethan Minda
ВР
2
Ignacio Mosquera
ЦЗ
53
Yeltzin Erique
ЦЗ
25
Marcos Andrés López
ЦЗ
43
J. Ordonez
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
19
Melvin Diaz
ЦП
16
Jeremy Mejia
ЦП
14
Jeremy Chacon
ЦП
50
Martín Sigüenza
ЦФ
Текнико Университарио
30
Kener Arce
ЦЗ
25
Bagner Delgado
ЦЗ
27
Andrés Copete
ЦЗ
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
9
Lucas Fernandez
ЦФ
19
Anthony Castilo
ЦФ
11
Cristopher Arteaga
ЦФ
90
Wagner Caicedo
ЦФ
8
Martín Cháves
ЦФ
16
Eber Caicedo
ЦФ
4-4-2
1
23
21
37
6
28
30
8
49
9
29
4-4-2
1
28
23
5
85
70
33
10
13
7
17
23
2
2
23
21
43
43
21
8
20
Гарсия
20
Гарсия
8
49
19
19
49
33
25
25
33
23
9
9
23
7
19
19
7
17
90
90
17
10
16
16
10
Остались в запасе
Депортиво
Текнико Университарио
12
Ethan Minda
ВР
53
Yeltzin Erique
ЦЗ
25
Marcos Andrés López
ЦЗ
16
Jeremy Mejia
ЦП
14
Jeremy Chacon
ЦП
50
Martín Sigüenza
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия
30
Kener Arce
ЦЗ
27
Andrés Copete
ЦЗ
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
11
Cristopher Arteaga
ЦФ
8
Martín Cháves
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Остались в запасе
12
Ethan Minda
ВР
53
Yeltzin Erique
ЦЗ
25
Marcos Andrés López
ЦЗ
16
Jeremy Mejia
ЦП
14
Jeremy Chacon
ЦП
50
Martín Sigüenza
ЦФ
Остались в запасе
30
Kener Arce
ЦЗ
27
Andrés Copete
ЦЗ
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
11
Cristopher Arteaga
ЦФ
8
Martín Cháves
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Статистика матча Депортиво - Текнико Университарио
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
20
6
Офсайды
2
0
Количество передач
350
379
Сейвы
8
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
11
Информация о матче
Главный судья:
Parra Leon Patricio Javier, Ecuador
Стадион:
Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca
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