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    • Экс-футболист сборной Нигерии сказал, сколько тратит на жизнь в Москве

    Экс-футболист сборной Нигерии сказал, сколько тратит на жизнь в Москве

    Брайан Идову раскрыл свои ежемесячные траты на жизнь.

    • 31-летний футболист родился в Санкт-Петербурге.
    • Он поиграл в РПЛ за «Амкар», «Локомотив» и «Химки».
    • В активе Идову 10 матчей за сборную Нигерии, в том числе на ЧМ-2018.
    • Сейчас защитник выступает за «ФК 10» в Медиалиге.

    – Сколько тебе надо денег в месяц, чтобы комфортно прожить в Москве?

    В Перми я жил спокойно на 18 тысяч, главное, чтобы была база клуба, ха‑ха. Сейчас я трачу от 90 до 110 тысяч рублей. Зависит от ситуации.

    Мне многого не надо, жизнь простая. Раньше мог купить какую‑то брендированную вещь, куда‑то сходить, покушать в ресторане.

    Но сейчас понял, что в жизни важны другие вещи. Ценность каких‑то материальных вещей для меня упала.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2024 16:08
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    Комментарии (1)
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    alex1951
    1714751441
    Мамаев и твой дружище ,берите пример с *****.....Не пижонтесь... А то....разбил, купил новую..и т.д. и т.п...это при общем уровне жизни....
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