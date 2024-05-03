Экс-футболист сборной Нигерии сказал, сколько тратит на жизнь в Москве

Брайан Идову раскрыл свои ежемесячные траты на жизнь.

31-летний футболист родился в Санкт-Петербурге.

Он поиграл в РПЛ за «Амкар», «Локомотив» и «Химки».

В активе Идову 10 матчей за сборную Нигерии, в том числе на ЧМ-2018.

Сейчас защитник выступает за «ФК 10» в Медиалиге.

– Сколько тебе надо денег в месяц, чтобы комфортно прожить в Москве?

– В Перми я жил спокойно на 18 тысяч, главное, чтобы была база клуба, ха‑ха. Сейчас я трачу от 90 до 110 тысяч рублей. Зависит от ситуации.

Мне многого не надо, жизнь простая. Раньше мог купить какую‑то брендированную вещь, куда‑то сходить, покушать в ресторане.

Но сейчас понял, что в жизни важны другие вещи. Ценность каких‑то материальных вещей для меня упала.