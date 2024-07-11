Саутгейт установил рекорд чемпионата Европы

Англия во второй раз подряд стала финалистом Евро.

После назначения Гарета Саутгейта на пост главного тренера в 2016 году англичане ни разу не проиграли на чемпионате Европы в основное время.

Серия английской сборной без поражений достигла 13 матчей – это новый рекорд турнира.