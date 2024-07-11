Саутгейт установил рекорд чемпионата Европы

Англия во второй раз подряд стала финалистом Евро.
После назначения Гарета Саутгейта на пост главного тренера в 2016 году англичане ни разу не проиграли на чемпионате Европы в основное время.
Серия английской сборной без поражений достигла 13 матчей – это новый рекорд турнира.
- Англия сыграет в финале Евро-2024 с Испанией 14 июля (22:00 мск) в Берлине.
- Команда Саутгейта только раз уступила на чемпионате Европы – Италии в серии пенальти на предыдущем континентальном первенстве.
Источник: Mister Chip