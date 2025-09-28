Экс-тренер сборной Англии может возглавить «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» думают об увольнении главного тренера Рубена Аморима.

Если это произойдет, то команду может возглавить Гарет Саутгейт.

Совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф уже напрямую связывался с экс-тренером сборной Англии.