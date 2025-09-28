Введите ваш ник на сайте
  • Экс-тренер сборной Англии может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер сборной Англии может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 14:40

В «Манчестер Юнайтед» думают об увольнении главного тренера Рубена Аморима.

Если это произойдет, то команду может возглавить Гарет Саутгейт.

Совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф уже напрямую связывался с экс-тренером сборной Англии.

  • Саутгейт возглавлял английскую сборную с 2016 по 2024 год.
  • Под его руководством команда дважды выходила в финал Евро, но в обоих случаях проигрывала.
  • Всего англичане провели 102 матча при Саутгейте: 61 победа, 24 ничьи и 17 поражений.
  • «Юнайтед» идет на 14-м месте в АПЛ после 6 туров.

Еще по теме:
Саутгейт посвящен в рыцари 1
Канчельскис оценил кандидатов на пост главного тренера «МЮ» 1
Саутгейт прояснил свое будущее после ухода из сборной Англии 1
Источник: Talksport
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Саутгейт Гарет Аморим Рубен
