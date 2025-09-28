Экс-тренер сборной Англии может возглавить «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» думают об увольнении главного тренера Рубена Аморима.
Если это произойдет, то команду может возглавить Гарет Саутгейт.
Совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф уже напрямую связывался с экс-тренером сборной Англии.
- Саутгейт возглавлял английскую сборную с 2016 по 2024 год.
- Под его руководством команда дважды выходила в финал Евро, но в обоих случаях проигрывала.
- Всего англичане провели 102 матча при Саутгейте: 61 победа, 24 ничьи и 17 поражений.
- «Юнайтед» идет на 14-м месте в АПЛ после 6 туров.
Источник: Talksport