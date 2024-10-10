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    • Саутгейт прояснил свое будущее после ухода из сборной Англии

    Саутгейт прояснил свое будущее после ухода из сборной Англии

    Экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, когда собирается вернуться к работе.

    «Я точно не буду тренировать в течение года, уверен в этом. Мне нужно время, чтобы принять правильные решения.

    Когда ты уходишь с такой большой должности, нужно дать время своему телу и разуму.

    Я наслаждаюсь своей жизнью, так что спешить некуда», – заявил Саутгейт.

    • Тренер покинул английскую сборную после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024.
    • Сообщалось, что Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед» вместо Эрика тен Хага.

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    Источник: BBC

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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
    1728590146
    Он, сам у себя берет интервью? Кто это вообще такой? Бабушка, летающая с зонтиком, в Англии намного известней.
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