Саутгейт прояснил свое будущее после ухода из сборной Англии

Экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, когда собирается вернуться к работе.

«Я точно не буду тренировать в течение года, уверен в этом. Мне нужно время, чтобы принять правильные решения.

Когда ты уходишь с такой большой должности, нужно дать время своему телу и разуму.

Я наслаждаюсь своей жизнью, так что спешить некуда», – заявил Саутгейт.