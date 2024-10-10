Саутгейт прояснил свое будущее после ухода из сборной Англии

Экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, когда собирается вернуться к работе.
«Я точно не буду тренировать в течение года, уверен в этом. Мне нужно время, чтобы принять правильные решения.
Когда ты уходишь с такой большой должности, нужно дать время своему телу и разуму.
Я наслаждаюсь своей жизнью, так что спешить некуда», – заявил Саутгейт.
- Тренер покинул английскую сборную после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024.
- Сообщалось, что Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед» вместо Эрика тен Хага.