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    • Канчельскис оценил кандидатов на пост главного тренера «МЮ»

    Канчельскис оценил кандидатов на пост главного тренера «МЮ»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сказал, кого хотел бы видеть главным тренером клуба.

    «Думаю, что на данный момент Тухель – более подходящий вариант. Хотя Саутгейт тоже хороший тренер, я отношусь к нему с уважением. Но он работал в сборной, а тренер сборной и клуба – это совершенно разные вещи. Поэтому на сегодняшний день Тухель – лучшая кандидатура, которую я вижу», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1728722807
    Да хоть самого Канчельскиса! Чем хуже,тем лучше.
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    Марк Аврелий!
    1728724831
    Канчельскиса к ограде стадиона МЮ не подпускают, а он тут лезет со своим мнением
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