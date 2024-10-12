Канчельскис оценил кандидатов на пост главного тренера «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сказал, кого хотел бы видеть главным тренером клуба.
«Думаю, что на данный момент Тухель – более подходящий вариант. Хотя Саутгейт тоже хороший тренер, я отношусь к нему с уважением. Но он работал в сборной, а тренер сборной и клуба – это совершенно разные вещи. Поэтому на сегодняшний день Тухель – лучшая кандидатура, которую я вижу», – сказал Канчельскис.
- Томас Тухель по окончании прошлого сезона ушел с поста главного тренера «Баварии».
- Гарет Саутгейт ранее возглавлял сборную Англии, из которой ушел после Евро-2024.
- В числе кандидатов также назывался Руд ван Нистелрой, который сейчас работает в штабе «МЮ».
- «Манчестер Юнайтед» с июня 2022 года возглавляет Эрик тен Хаг.