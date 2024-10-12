Канчельскис оценил кандидатов на пост главного тренера «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сказал, кого хотел бы видеть главным тренером клуба.

«Думаю, что на данный момент Тухель – более подходящий вариант. Хотя Саутгейт тоже хороший тренер, я отношусь к нему с уважением. Но он работал в сборной, а тренер сборной и клуба – это совершенно разные вещи. Поэтому на сегодняшний день Тухель – лучшая кандидатура, которую я вижу», – сказал Канчельскис.