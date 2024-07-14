Глава УЕФА потребовал извинений от критиков Саутгейта

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал английскую прессу за отношение к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту.

«Мне почти отвратительно отношение английских СМИ к Саутгейту. Он самый успешный тренер в истории Англии, но при этом подвергается нападкам и насмешкам, разве что после выхода в финал Евро к нему стали относиться как к национальному герою.

Я жду от них извинений перед Гаретом. Я знаю, что подобное в футболе случается, но это неправильно», – сказал Чеферин в интервью Рио Фердинанду.