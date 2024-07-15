Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Гарет Саутгейт
Материалы
Гарет Саутгейт - материалы
Англия
3 сентября 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Испания выиграла чемпионат Европы! Понравился ли вам этот турнир?
Делимся впечатлениями от большого футбольного марафона.
15.07.2024 23:10
42
Главный английский футболист современности. И ему надо уйти в «Реал»
Гарри Кейн – герой нового поколения сборной Англии. Который не должен повторять ошибок Руни.
08.10.2017 18:40
14
Слуцкий может возглавить «Витесс». Сборная Англии окончательно определилась с главным тренером. Дайджест событий дня
Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в чемпионате Голландии. Юрий Семин прокомментировал переход Самедова в «Спартак». Жозе Моуринью снова будет смотреть футбол с трибуны. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
30.11.2016 23:00
7
Россия добилась победы над Румынией. Саутгейт возглавит Англию на постоянной основе. Дайджест событий дня
Сборная России вырвала победу в матче с Румынией. Аксель Витсель может перейти в «Эвертон». Бубнов разочаровался в Месси. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
15.11.2016 22:00
7
Халк в Китае. М'Вила может оказаться в ФНЛ. Дайджест событий дня
Трансфер Витселя сорвался. Месси не вернется в сборную. «Днепра» больше нет. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
29.06.2016 21:54
5
Кто возглавит и окончательно добьет сборную Англии
Английские СМИ назвали список кандидатов на пост главного тренера сборной Англии. От представленных фамилий становится страшно за будущее английской команды. Есть вероятность, что на чемпионат мира в Россию Руни и его партнеры не поедут.
29.06.2016 13:00
6
Главные новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
2
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
5
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+