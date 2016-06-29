Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Халк в Китае. М'Вила может оказаться в ФНЛ. Дайджест событий дня

Халк в Китае. М'Вила может оказаться в ФНЛ. Дайджест событий дня

Халк прибыл в Шанхай

Слухе о переходе в чемпионат Китая оказались правдой – подписание контракта с «Шанхай Теллэйс» лишь вопрос времени. В аэропорту бразильца встретило огромное количество фанатов. По информации прессы, главная звезда РФПЛ обошлась клубу в 56 миллионов евро. Зарплата нападающего составит 20 миллионов евро.

Цифра дня. Почему Халк рвется в Китай

Звезды «Рубина» отправятся в «Нефтехимик»

Такой вариант рассматривает руководство казанского клуба, если Мавинга, М'Вила, Ливайя, Пилявский и Дядюн не найдут себе новые клубы. Сообщается, что Хави Грасия не видит их в составе команды и не собирается заявлять на новый сезон. Зато в ФНЛ впервые может появиться игрок сборной Франции, прошедший через клубы АПЛ.

Месси не изменит своего решения

Который день вся Аргентина, включая президента, массово умоляет капитана сборной вернуться. В честь нападающего даже установили статую в Буэнос-Айресе. Однако сегодня Месси подтвердил, что его решение окончательное, и он не намерен возобновлять карьеру в национальной команде.

Как Аргентина просит Месси остаться

Витсель не договорился с «Наполи» по зарплате

Трансфер бельгийца в неаполитанский клуб казался делом решенным. Итальянцы были готовы выложить серьезную сумму за трансфер, а сам Аксель признавался в любви городу. Камнем преткновения стала зарплата: полузащитник требовал не менее 4 миллионов евро в год, тогда как руководство готово было платить только 2,5. Неаполитанцы отказались от трансфера и переключили свое внимание на Эктора Эрреру.

«Днепр» расформирован

Игорь Коломойский, владелец клуба, не собирается расплачиваться с долгами клуба. По всей вероятности, в ближайшие дни «Днепр» будет признан банкротом и расформирован. Преемником команды в УПЛ должен стать «Черкасский Днепр».

Сигурдссон заинтересовал клубы из тройки АПЛ

Представители «Тоттенхэма» и «Лестера» были впечатлены игрой защитника «Краснодара» в матче англичан с исландцами, по итогам которого Рагнар был признан лучшим игроком. Сигурдссоном также интересуются «Вольфсбург» и «Шальке», но сам футболист признается, что мечтает играть в АПЛ.

I’m awaited in Valhalla! Почему Исландия круче «Лестера»

«Анжи» интересуется тренером сборной Хорватии

Еще вчера махачкалинцы интересовались коучем чешкской национальной сборной, а сегодня переключились на другого участника Евро. Клуб намерен договориться с Анте Чачичем, который якобы собрался покинуть сборную Хорватии. «Анжи» возрождается?

Сборная Англии почти определилась с кандидатурой нового главного тренера

Им должен стать Гарет Саутгейт, однако только на временной основе. Сообщается, что тренер молодежки проработает в главной команде всего год. Таким образом, FA сможет дождаться, пока истечет контракт у кого-то из приоритетных кандидатур. Среди них: Арсен Венгер, Клаудио Раньери, Брендан Роджерс, Эдди Хоу и Гленн Ходдл.

Кто возглавит и окончательно добьет сборную Англии

Халкоголизм. Почему «Зенит» провалит новый сезон

Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Зенит Рубин Аргентина Наполи Днепр Краснодар Лестер Тоттенхэм Анжи Англия Месси Лионель Халк М'Вила Янн Витсель Аксель Сигурдссон Рагнар Ливайя Марко Венгер Арсен Саутгейт Гарет Чачич Анте
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rumbinaddd
1467233717
да и х с ним найдем новую звезду зенит чемпион газпром платит))))))))))
Ответить
ilja29
1467236090
Халк толстый
Ответить
солмон
1467247569
Исландцев теперь конечно рвать будут
Ответить
Strig
1467260537
Китай - чемпион мира 20...?
Ответить
343443
1467263650
Исландцев теперь конечно рвать будут
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+