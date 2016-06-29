Халк в Китае. М'Вила может оказаться в ФНЛ. Дайджест событий дня

Халк прибыл в Шанхай

Слухе о переходе в чемпионат Китая оказались правдой – подписание контракта с «Шанхай Теллэйс» лишь вопрос времени. В аэропорту бразильца встретило огромное количество фанатов. По информации прессы, главная звезда РФПЛ обошлась клубу в 56 миллионов евро. Зарплата нападающего составит 20 миллионов евро.

Цифра дня. Почему Халк рвется в Китай

Звезды «Рубина» отправятся в «Нефтехимик»

Такой вариант рассматривает руководство казанского клуба, если Мавинга, М'Вила, Ливайя, Пилявский и Дядюн не найдут себе новые клубы. Сообщается, что Хави Грасия не видит их в составе команды и не собирается заявлять на новый сезон. Зато в ФНЛ впервые может появиться игрок сборной Франции, прошедший через клубы АПЛ.

Месси не изменит своего решения

Который день вся Аргентина, включая президента, массово умоляет капитана сборной вернуться. В честь нападающего даже установили статую в Буэнос-Айресе. Однако сегодня Месси подтвердил, что его решение окончательное, и он не намерен возобновлять карьеру в национальной команде.

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Витсель не договорился с «Наполи» по зарплате

Трансфер бельгийца в неаполитанский клуб казался делом решенным. Итальянцы были готовы выложить серьезную сумму за трансфер, а сам Аксель признавался в любви городу. Камнем преткновения стала зарплата: полузащитник требовал не менее 4 миллионов евро в год, тогда как руководство готово было платить только 2,5. Неаполитанцы отказались от трансфера и переключили свое внимание на Эктора Эрреру.

«Днепр» расформирован

Игорь Коломойский, владелец клуба, не собирается расплачиваться с долгами клуба. По всей вероятности, в ближайшие дни «Днепр» будет признан банкротом и расформирован. Преемником команды в УПЛ должен стать «Черкасский Днепр».

Сигурдссон заинтересовал клубы из тройки АПЛ

Представители «Тоттенхэма» и «Лестера» были впечатлены игрой защитника «Краснодара» в матче англичан с исландцами, по итогам которого Рагнар был признан лучшим игроком. Сигурдссоном также интересуются «Вольфсбург» и «Шальке», но сам футболист признается, что мечтает играть в АПЛ.

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«Анжи» интересуется тренером сборной Хорватии

Еще вчера махачкалинцы интересовались коучем чешкской национальной сборной, а сегодня переключились на другого участника Евро. Клуб намерен договориться с Анте Чачичем, который якобы собрался покинуть сборную Хорватии. «Анжи» возрождается?

Сборная Англии почти определилась с кандидатурой нового главного тренера

Им должен стать Гарет Саутгейт, однако только на временной основе. Сообщается, что тренер молодежки проработает в главной команде всего год. Таким образом, FA сможет дождаться, пока истечет контракт у кого-то из приоритетных кандидатур. Среди них: Арсен Венгер, Клаудио Раньери, Брендан Роджерс, Эдди Хоу и Гленн Ходдл.

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