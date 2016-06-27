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    Цифра дня. Почему Халк рвется в Китай


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    Голосов: 0
    27.06.2016 13:05
    «Зенит» рискует остаться без своей главной суперзвезды, которая не в силах отказаться от сумасшедшего контракта с одним из китайских клубов.

    Год назад лидер «Зенита» Халк переподписал контракт с питерским клубом до 2019 года, согласившись (по некоторым данным) получать по семь миллионов евро в год, не считая бонусов. «Да я готов еще на шесть лет его продлить», – спустя полгода заявил бразилец, еще не зная, сколько нулей в его контракт готовы вписать владельцы одного из клубов на другом континенте.

    Теперь Халк, которому в июле исполнится 30 лет, близок к переходу в китайский «Шанхай Теллэйс». И кто рискнет осудить его, глядя на это безумие из цифр:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: caughtoffside.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +9

      Donskoy10 28 июня 2016, 23:53

      Блин,ну как же так?Лучше бы остался в Зените,там он совсем испортиться.Но скорее всего из-за денег.

      -1
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      Рейтинг: +93

      pravda > Donskoy10 29 июня 2016, 11:34

      Портиться времени нет уже, 30 лет однако,где бы не играл,лучше играть не станет...

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 28 июня 2016, 11:55

      утяра

      -1
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      Рейтинг: +93

      pravda > lihindic 29 июня 2016, 11:35

      Да нет, он уже там

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 июня 2016, 10:35

      Я смотрю тут знатоки географии собрались может вам на другой сайт РГО тогда вам туда

      -1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 27 июня 2016, 15:47

      Другой континент это Африка, Австралия и две Америки- на каком из них Китай?

      5
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      Рейтинг: -6

      Инженер Карасик > sochi-2013 3 июля 2016, 17:49

      Евразия,Африка, Австралия,Антарктида и две Америки - материки, Европа и Азия части света,некоторые называют их континентами.Континентальный Китай-материковая часть Азии.Так учили в СССР.

      -1
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      Рейтинг: +32

      AlexeyTishkin 27 июня 2016, 13:19

      Самое тупое, что это, возможно, реальность. Откуда у них такие бабки, тем более на Халка? Всё-таки за такие деньги можно было и кого-нибудь покруче заманить. И ещё, на разных новостных источниках была противоречивая информация о конкретных клубах, но все они были из Китая. Так что, там ещё и борьба была. В любом случае, как я думаю, клуб выиграет от этого. Отобьют деньги от покупки, а за время выступлений Халка заработали в Лиге Чемпионов достаточно, чтобы и зарплату его отбить. Другого такого случая может и не представится.

      4
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 27 июня 2016, 13:10

      А не очередная ли это утка?

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 27 июня 2016, 13:09

      на каком другом континенте? где Китай в Африке?

      -1
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      Рейтинг: +14

      leoniki16 > IVAN53 27 июня 2016, 13:23

      Здесь, скорее всего, подразумевается континент Азия, который хоть и находиться на Евразийском материке, но разделяется на континенты: Европа и Азия. Модель семи континентов популярна в Китае, Индии, частично в западной Европе и в англоговорящих странах.

      0
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      Рейтинг: +11

      Ino65074 > leoniki16 27 июня 2016, 13:41

      Континент и материк-синонимы. А вот "часть света"- отдельный термин

      1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > Ino65074 27 июня 2016, 15:38

      успокойся это копипаст с заграницы а им что материк что часть света всё едино... азия это вообще у них другая планета..

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > leoniki16 27 июня 2016, 15:49

      не путай континент и часть света.

      -1
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