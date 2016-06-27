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Цифра дня. Почему Халк рвется в Китай

Год назад лидер «Зенита» Халк переподписал контракт с питерским клубом до 2019 года, согласившись (по некоторым данным) получать по семь миллионов евро в год, не считая бонусов. «Да я готов еще на шесть лет его продлить», – спустя полгода заявил бразилец, еще не зная, сколько нулей в его контракт готовы вписать владельцы одного из клубов на другом континенте.

Теперь Халк, которому в июле исполнится 30 лет, близок к переходу в китайский «Шанхай Теллэйс». И кто рискнет осудить его, глядя на это безумие из цифр:

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Шанхай Порт Халк
Комментарии (14)
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IVAN53
1467022163
на каком другом континенте? где Китай в Африке?
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zenitforever2015
1467022208
А не очередная ли это утка?
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AlexeyTishkin
1467022774
Самое тупое, что это, возможно, реальность. Откуда у них такие бабки, тем более на Халка? Всё-таки за такие деньги можно было и кого-нибудь покруче заманить. И ещё, на разных новостных источниках была противоречивая информация о конкретных клубах, но все они были из Китая. Так что, там ещё и борьба была. В любом случае, как я думаю, клуб выиграет от этого. Отобьют деньги от покупки, а за время выступлений Халка заработали в Лиге Чемпионов достаточно, чтобы и зарплату его отбить. Другого такого случая может и не представится.
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sochi-2013
1467031662
Другой континент это Африка, Австралия и две Америки- на каком из них Китай?
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Garrincha58
1467099304
Я смотрю тут знатоки географии собрались может вам на другой сайт РГО тогда вам туда
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lihindic
1467104115
утяра
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Donskoy10
1467147237
Блин,ну как же так?Лучше бы остался в Зените,там он совсем испортиться.Но скорее всего из-за денег.
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