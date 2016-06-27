Цифра дня. Почему Халк рвется в Китай

Год назад лидер «Зенита» Халк переподписал контракт с питерским клубом до 2019 года, согласившись (по некоторым данным) получать по семь миллионов евро в год, не считая бонусов. «Да я готов еще на шесть лет его продлить», – спустя полгода заявил бразилец, еще не зная, сколько нулей в его контракт готовы вписать владельцы одного из клубов на другом континенте.

Теперь Халк, которому в июле исполнится 30 лет, близок к переходу в китайский «Шанхай Теллэйс». И кто рискнет осудить его, глядя на это безумие из цифр: