Слуцкий может возглавить «Витесс». Сборная Англии окончательно определилась с главным тренером. Дайджест событий дня

Слуцкий может продолжить карьеру в «Витессе»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть столичный клуб после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Наиболее вероятным местом трудоустройства российского специалиста является голландский «Витесс». Напомним, что его владельцем является российский бизнесмен Александр Чигиринский.

Нефутбольный ЦСКА. Чем запомнится эпоха Слуцкого

Вся выручка от матча «Барселоны» с «Реалом» будет передана «Шапекоэнсе»

В субботу, 3 декабря, состоится центральный матч 14-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Реал». Все средства, полученные от продажи билетов на эту встречу, будут переданы бразильскому клубу «Шапекоэнсе», сообщает midiario.com.

Напомним, вчера самолет с игроками этой команды разбился по пути из Боливии в Колумбию. Погибли почти все футболисты и сотрудники клуба, за исключением защитников Алана Рушела и Элиу Нету, а также голкипера Жаксона. Еще один вратарь Данилу выжил в катастрофе, но позже скончался в больнице от полученных ран.

Крушение самолета с бразильской командой. Главное

Семин прокомментировал переход Самедова в «Спартак»: «Это его право»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о важности предстоящего матча 16-го тура чемпионата России с «Томью», а также сообщил, что намерен обсудить с Александром Самедовым его возможный уход в «Спартак».

– Это очень важная игра для нас с точки зрения таблицы. Мы должны набирать очки. Осталось мало матчей в этом году и мы хотим оставить хорошие впечатления у болельщиков и поднять свое.

– Самедов может уйти из «Локомотива»?

– Я сегодня поговорю с ним. Много информации и меня она особо не волнует. Я должен знать конкретно, что он скажет. Переходит – одна ситуация. Это его право. Если нет – будем рады.

Вернблум дисквалифицирован на один матч, Хави Гарсия – на два

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума на один матч за удар локтем защитника «Рубина» Серхио Санчеса в матче 15-го тура чемпионата России. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Также стало известно, что полузащитник «Зенита» Хави Гарсия дисквалифицирован на два матча за удар хавбека «Краснодара» Юрия Газинского в матче 15-го тура чемпионата России. Напомним, что 28-летний россиянин получил перелом носа.

Саутгейт получил пост главного тренера сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии объявила о назначении Гарета Саутгейта на пост главного тренера английской сборной. Сообщается, что 46-летний специалист заключил соглашение до 2020 года.

Саутгейт был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды после отставки Сэма Эллардайса. До этого он возглавлял молодежную сборную Англии.

Лунгу забил супергол, который позволил «Уралу» обыграть «Ростов»

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лунгу, 38.

Урал: Заболотный, Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев, Новиков (Ставпец, 87), Коробов (Подоксенов, 90), Фидлер, Павленко, Лунгу (Меркулов, 60), Павлюченко.

Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Гуйе, Терентьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян (Байрамян, 72), Григорьев, Эзатолахи, Бухаров.

Предупреждения: Лунгу, 39 – Препелицэ, 29; Гуйе, 55.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

РФПЛ отказалась переносить матч «Ростов» – «Зенит» на февраль

РФПЛ оставила без удовлетворения просьбу «Зенита» и «Ростова» о переносе матча 17-го тура на вторую часть чемпионата. «Лига проанализировала обращение клубов. Юристы дали оценку соответствия обстоятельств статье 6 Регламента чемпионата. По действующей редакции мы не видим возможности перенести матч на февраль. В этой связи не будет и соответствующего обращения в РФС», – сказал президент лиги Сергей Прядкин.

Моуринью снова дисквалифицирован

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дисквалифицирован на одну игру решением ФА. Специалист наказан за неподобающее поведение во время матча АПЛ против «Вест Хэма», в ходе которого он пнул бутылку, выражая несогласие с решением арбитра, за что был удален со скамейки на трибуны.

Это уже вторая дисквалификация португальца в нынешнем сезоне. Ранее он был наказан на один матч за ненадлежащее поведение во время встречи с «Бернли». Ту игру он также досматривал с трибун.

Матильда Моуринью. Девушка, которая заставляет Жозе (иногда) улыбаться