Матильда Моуринью. Девушка, которая заставляет Жозе (иногда) улыбаться

«МЮ» не играет в Лиге чемпионов, но дочери Моуринью это малоинтересно. Зато интересно нам, как выглядит Матильда, дочь Особенного.
Сначала фото не из официального аккаунта, но нам очень понравились кадры Жозе и дочери, снятые на вручении премии GQ.
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Фото опубликовано Futebol o Grande
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Фото опубликовано maestromedia (@maestromedia)
Перейдем к официальному аккаунту. Тут тоже есть на что посмотреть.
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Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf)
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Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf)
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Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf)
Матильда знает, чего хотят подписчики «Бомбардира»!
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Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf)
Если кто-то боится загреметь по статье, то он может не переживать – Матильде уже исполнилось 18, так что все легально.
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Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf)
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Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf)
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Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf)
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Видео опубликовано Matilde Faria (@matildefmf)
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