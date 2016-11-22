Матильда Моуринью. Девушка, которая заставляет Жозе (иногда) улыбаться

«МЮ» не играет в Лиге чемпионов, но дочери Моуринью это малоинтересно. Зато интересно нам, как выглядит Матильда, дочь Особенного.

Сначала фото не из официального аккаунта, но нам очень понравились кадры Жозе и дочери, снятые на вручении премии GQ.

text Фото опубликовано Futebol o Grande

text Фото опубликовано maestromedia (@maestromedia) Сен 9 2015 в 3:51 PDT

Перейдем к официальному аккаунту. Тут тоже есть на что посмотреть.

text Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf) Ноя 12 2016 в 8:06 PST

text Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf) Июл 9 2016 в 6:11 PDT

text Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf) Июл 12 2016 в 2:07 PDT

Матильда знает, чего хотят подписчики «Бомбардира»!

text Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf) Окт 26 2016 в 8:28 PDT

Если кто-то боится загреметь по статье, то он может не переживать – Матильде уже исполнилось 18, так что все легально.

text Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf) Май 1 2016 в 3:40 PDT

text Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf) Янв 1 2016 в 6:59 PST

text Фото опубликовано Matilde Faria (@matildefmf) Дек 28 2015 в 10:43 PST

text Видео опубликовано Matilde Faria (@matildefmf) Окт 20 2015 в 1:35 PDT

Сьюзи Кортес. Лучшая попа Бразилии, полюбившая Россию и Забиваку

Сара Браун – подруга новой звезды сборной Германии