Сара Браун – подруга новой звезды сборной Германии

На днях Серж Гнабри дебютировал за главную Бундестим и сразу сделал хет-трик. А чуть раньше – в сентябре – полузащитник «Вердера» обзавелся новой девушкой. «Бомбардир» показывает фотографии Сары Браун, которая точно радует Гнабри не меньше, чем его успехи в сборной.

text text Май 4 2016 в 5:51 PDT text Май 13 2015 в 4:21 PDT text text Июн 29 2016 в 6:36 PDT text text Ноя 6 2016 в 4:56 PST text text Фев 3 2016 в 11:07 PST text text Янв 2 2016 в 12:36 PST text text Сен 2 2015 в 6:24 PDT text Авг 14 2015 в 5:35 PDT text text Июл 1 2015 в 1:02 PDT Первое и последнее появление Сары в инстаграме самого Гнабри. К этой фотографии полузащитник оставил загадочную подпись: «Она» (может быть, не желая, чтобы мы узнали имя его избранницы). Но от нас ничего не скроешь. text Фото опубликовано Serge Gnabry (@sergegnabry) Сен 28 2016 в 12:28 PDT Анастасия Костенко – девушка, разлучившая Тарасова и Бузову