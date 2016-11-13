Сара Браун – подруга новой звезды сборной Германии

На днях Серж Гнабри дебютировал за главную Бундестим и сразу сделал хет-трик. А чуть раньше – в сентябре – полузащитник «Вердера» обзавелся новой девушкой. «Бомбардир» показывает фотографии Сары Браун, которая точно радует Гнабри не меньше, чем его успехи в сборной.
Первое и последнее появление Сары в инстаграме самого Гнабри. К этой фотографии полузащитник оставил загадочную подпись: «Она» (может быть, не желая, чтобы мы узнали имя его избранницы). Но от нас ничего не скроешь.
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: Instagram