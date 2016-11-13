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    Сара Браун – подруга новой звезды сборной Германии


    3.3
    Голосов: 11
    13.11.2016 17:00
    На днях Серж Гнабри дебютировал за главную Бундестим и сразу сделал хет-трик. А чуть раньше – в сентябре – полузащитник «Вердера» обзавелся новой девушкой. «Бомбардир» показывает фотографии Сары Браун, которая точно радует Гнабри не меньше, чем его успехи в сборной.

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    Первое и последнее появление Сары в инстаграме самого Гнабри. К этой фотографии полузащитник оставил загадочную подпись: «Она» (может быть, не желая, чтобы мы узнали имя его избранницы). Но от нас ничего не скроешь.

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    Фото опубликовано Serge Gnabry (@sergegnabry)

    Анастасия Костенко – девушка, разлучившая Тарасова и Бузову

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 19 ноября 2016, 14:08

      улыбнуло.... ее имя..в английском написании. она ж реально похожа на сайру))))))консервированную)))

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 14 ноября 2016, 08:30

      прям планета обезьян

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 14 ноября 2016, 07:22

      сосара

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 13 ноября 2016, 19:11

      На ней штукатурки сантиметра 3 точно наложено

      2
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      ...
      Рейтинг: +12

      Неймар19 > Чермындыр 14 ноября 2016, 13:31

      Плоскодонка

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 13 ноября 2016, 17:38

      такая естественная ппц

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 13 ноября 2016, 17:25

      опять порнуха? больше писать не о чем?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 13 ноября 2016, 17:01

      Если убрать с нее слой денег получится ужасно страшная баба.

      3
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