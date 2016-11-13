Сара Браун – подруга новой звезды сборной Германии

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Первое и последнее появление Сары в инстаграме самого Гнабри. К этой фотографии полузащитник оставил загадочную подпись: «Она» (может быть, не желая, чтобы мы узнали имя его избранницы). Но от нас ничего не скроешь.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Анастасия Костенко – девушка, разлучившая Тарасова и Бузову