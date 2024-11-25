Агент Смолова обрадовался «Золотому мячу» Родри по двум причинам

Футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2024.

Награда досталась Родри из «Манчестер Сити».

Он опередил вингера «Реала» Винисиуса Жуниора лишь на 41 балл.

«Что меня в последнее время радостно удивило – это «Золотой мяч» Родри.

Про два аспекта, две вещи хочу сказать: во-первых, это высокое качество. Качество трудовой этики, качество работы, качество «неглянцевости». Качество, чтобы виктимизмом не быть, когда жертва имеет какое-то особое преимущество. Ну что это такое?

И второе – в футболе есть такая вещь: никогда заранее не радуйся. Когда я был руководителем клуба, мне, бывало, писали «С победой!» на 92-й – и такое случалось, что не дай бог.

И здесь тоже: он [Винисиус Жуниор] уже начал хвастаться, выделываться. Это важно не только спортсменам, но и другим людям», – сказал Ткаченко.

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