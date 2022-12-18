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Текст
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3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Гарет Саутгейт - новости
Тренер
Имя
Гарет
Фамилия
Саутгейт
Команда
Англия
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 сентября 1970
Статистика
Новости
Статьи
Посты
24 марта
13:59
Саутгейт – 3-й тренер, выигравший 50 матчей со сборной Англии
4 марта
13:23
Саутгейт определился с будущим Гринвуда в сборной Англии
2
18 декабря 2022
13:48
FA подтвердила, что Саутгейт остается в сборной Англии
12:19
Линекер отреагировал на решение Саутгейта остаться в сборной Англии
02:55
Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии
17 декабря 2022
09:28
Будущее Саутгейта в сборной Англии определится в 2023 году
12 декабря 2022
19:57
Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Англии в случае ухода Саутгейта
15:58
Стали известны три кандидата на замену Саутгейта в сборной Англии
5
10:44
Саутгейт высказался о своем будущем в сборной Англии после вылета с ЧМ-2022
11 декабря 2022
01:00
Саутгейт: «Не думаю, что против Франции мы могли сделать что-то большее. Горжусь командой»
2
9 декабря 2022
15:24
Саутгейт оценил состояние Стерлинга, вернувшегося к тренировкам со сборной Англии
12:18
Защитник сборной Англии Уайт уехал с ЧМ-2022 из-за конфликта с помощником Саутгейта
2
4 декабря 2022
23:42
«Будем думать о его дальнейшем участии на ЧМ»: Саутгейт прокомментировал отсутствие Стерлинга в матче с Сенегалом
30 ноября 2022
05:26
Саутгейт дал оценку сопернику Англии в 1/8 финала ЧМ-2022
26 ноября 2022
10:27
«Будет много шума». Саутгейт – о преклонении колена игроков Англии в матче с США
8
25 ноября 2022
08:51
Кейруш: «Протесты в Иране? Спросите у Саутгейта, что он думает о выводе США из Афганистана»
14
22 ноября 2022
07:59
Саутгейт рассказал, насколько серьезна травма Магуайра
21 ноября 2022
20:25
«Я сыт по горло». Саутгейт недоволен итоговым результатом матча Англия – Иран
9
19:19
Саутгейт – лучший тренер в истории сборной Англии по числу побед на ЧМ/Евро
00:51
Саутгейт заявил, что игроки сборной Англии преклонят колено перед матчем с Ираном
5
10 ноября 2022
20:25
Саутгейт объяснил, почему взял на ЧМ-2022 Магуайра, а не Томори
4
16 октября 2022
13:50
Стало известно, сколько Саутгейт получит за победу Англии на ЧМ-2022
28 сентября 2022
10:55
Саутгейт может покинуть сборную Англии после ЧМ-2022. На его место три кандидата
1
15 июня 2022
01:18
«Заткнитесь, клоуны». Каррагер ответил критикам Саутгейта после 0:4 с Венгрией
4
00:49
Саутгейт взял на себя ответственность за 0:4 от Венгрии
1
5 июня 2022
00:44
«Мы пытаемся просветить людей по всему миру». Саутгейт – о свисте венгров за преклонение колена
15
1 апреля 2022
09:52
Саутгейт – о ЧМ-2022: «Англия – один из претендентов на титул»
2
30 марта 2022
10:35
Англия не проигрывает 22 матча подряд в основное время. Это рекорд сборной
2
29 марта 2022
08:54
Саутгейт: «Магуайр вывел нас в полуфинал ЧМ и финал Евро. Он способен играть на высоком уровне»
22 ноября 2021
15:22
Сборная Англии продлила контракт с Саутгейтом до 2024 года
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