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Гарет Саутгейт
Новости
Гарет Саутгейт - новости
Англия
3 сентября 1970 (56)
Тренер
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Публикации
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть тренеров
25 апреля
1
Экс-тренер сборной Англии может возглавить «Манчестер Юнайтед»
2025.09.28 14:40
Саутгейт посвящен в рыцари
2024.12.31 11:25
1
Канчельскис оценил кандидатов на пост главного тренера «МЮ»
2024.10.12 11:42
1
Саутгейт прояснил свое будущее после ухода из сборной Англии
2024.10.10 22:37
1
Джо Коул предложил «Манчестер Юнайтед» тренера на замену тен Хагу
2024.10.01 19:30
3
Букмекеры определили наиболее вероятного кандидата на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»
2024.09.02 22:22
4
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Губерниев ответил, кто более успешный тренер – Саутгейт или Лобановский
2024.07.16 18:36
1
Ташуев готов заменить Саутгейта в сборной Англии: «Англичане сошли бы с ума от счастья!»
2024.07.16 17:52
5
Аршавин прокомментировал отставку Саутгейта из сборной Англии
2024.07.16 17:14
2
Губерниев предложил российского тренера на замену Саутгейту в сборной Англии
2024.07.16 17:00
4
В Футбольной ассоциации высказались о назначении нового тренера сборной Англии
2024.07.16 14:45
2
Саутгейт обратился к болельщикам после ухода из сборной Англии
2024.07.16 13:53
4
⚡ Саутгейт покинул сборную Англии
2024.07.16 13:06
15
Саутгейт ответил на вопрос о будущем в сборной Англии после поражения в финале Евро
2024.07.15 02:01
1
Глава УЕФА потребовал извинений от критиков Саутгейта
2024.07.14 23:04
2
Саутгейт назвал сильные стороны сборной Испании перед финалом Евро-2024
2024.07.13 22:12
1
Смертельно больной Эрикссон обратился к Саутгейту перед финалом Евро-2024
2024.07.13 13:57
6
Генич – о Саутгейте: «Умыл всех критиков, в том числе меня»
2024.07.12 15:59
2
Футбольная ассоциация хочет сохранить Саутгейта в сборной Англии
2024.07.12 11:06
6
Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024, финалист де ла Фуэнте – на 13-м месте
2024.07.11 23:35
Саутгейт – третий тренер в истории Евро, выводивший сборную в два финала подряд
2024.07.11 09:27
Саутгейт прокомментировал выход Англии в финал Евро-2024
2024.07.11 01:20
Саутгейт установил рекорд чемпионата Европы
2024.07.11 00:36
Саутгейт – об арбитре матча с Нидерландами: «Он выполнит свою работу на высоком уровне»
2024.07.10 03:27
Саутгейт прокомментировал победу Англии над Швейцарией
2024.07.07 04:00
Саутгейт решил изменить тактику сборной Англии на Евро-2024
2024.07.04 08:48
Саутгейт сказал, за счет чего Англия прошла Словакию
2024.07.01 10:56
2
Саутгейт высказался о победе над Словакией в 1/8 финала Евро-2024
2024.07.01 03:50
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У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
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Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
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Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
5
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
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