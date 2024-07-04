Саутгейт решил изменить тактику сборной Англии на Евро-2024

В Англии пишут о вероятных изменениях в тактике национальной сборной, которая готовится к 1/4 финала чемпионата Европы.

Англичане сыграют со Швейцарией.

Матч состоится 6 июля в 19:00 мск.

В случае победы Англия встретится в полуфинале Евро-2024 либо с Нидерландами, либо с Турцией.

По информации The Telegraph, тренер английской сборной Гарет Саутгейт решил изменить тактику из-за дисквалификации защитника Марка Гехи.

Команда на этой неделе наигрывала на тренировках схему с тройкой в центре обороны. Предварительно, в ней будут задействованы Эзри Конса, Джон Стоунз и Кайл Уокер.

Саутгейт рассчитывает, что внесенные изменения не только повысят надежность защиты, но и положительно повлияют на игру в других линиях.