Смертельно больной Эрикссон обратился к Саутгейту перед финалом Евро-2024

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон написал колонку перед финалом Евро-2024 между Испанией и англичанами. Швед, в частности, обратился к Гарету Саутгейту.
«Хочу увидеть победу Англии. Как и каждый предшественник Саутгейта. Давай, Гарет. Сделай то, что не удалось нам», – написал Эрикссон.
- У шведского специалиста неизлечимая стадия рака.
- Экс-тренер сборной Англии заявил, что ему осталось жить несколько месяцев.
- Финал Евро-2024 состоится завтра, 14 июля.
Источник: The Telegraph