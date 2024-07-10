Саутгейт – об арбитре матча с Нидерландами: «Он выполнит свою работу на высоком уровне»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями по поводу судейства в предстоящем полуфинальном поединке против сборной Нидерландов.
«Все знают, что я с уважением отношусь к судьям. У меня нет никаких сомнений по поводу арбитра предстоящего матча. Уверен, что он выполнит свою работу на высоком уровне. В этом даже не стоит сомневаться» – заявил Саутгейт.
- Обслуживать игру между Англией и Нидерландами доверено 43-летнему немцу Феликсу Цвайер.
- На турнире в Германии рефери отработал уже 3 поединка. В них Цвайер показал 13 желтых карточек.
- Напомним, что Феликс ранее замешан в коррупции.
- Последний раз англичане и голландцы встречались в 2019 году в рамках Лиги наций.
- Тогда победу праздновали Нидерланды (3:1).
Источник: BBC