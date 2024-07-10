Саутгейт – об арбитре матча с Нидерландами: «Он выполнит свою работу на высоком уровне»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями по поводу судейства в предстоящем полуфинальном поединке против сборной Нидерландов.

«Все знают, что я с уважением отношусь к судьям. У меня нет никаких сомнений по поводу арбитра предстоящего матча. Уверен, что он выполнит свою работу на высоком уровне. В этом даже не стоит сомневаться» – заявил Саутгейт.