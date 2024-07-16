Ташуев готов заменить Саутгейта в сборной Англии: «Англичане сошли бы с ума от счастья!»

Бывший тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал отставку главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

– Саутгейт работал давно, возможно, накопилась некоторая усталость. У команды был сухой футбол, и руководство захотело некой свежести. Команде нужны свежие мысли.

Посмотрите на того же Юлиана Нагельсманна [в Германии]. Он молодой тренер и принес команде собственную идею. Но получилось так, что они слишком рано встретились с испанцами.

– Если вам звонят из сборной Англии и приглашают на работу, согласитесь?

– Можно порассуждать (смеется). Представьте, что Ташуев возглавляет сборную Англию – было бы забавно. Даже не то, что я, а то, что тренер из России. Англичане бы точно сошли с ума от счастья! Рука России чувствуется.

– Вы бы им поставили атакующий футбол?

– Моя стилистика не меняется уже много лет. Она направлена на созидание, креативность, атаки, прессинг. Мой стиль не зависит от команды.