Ташуев готов заменить Саутгейта в сборной Англии: «Англичане сошли бы с ума от счастья!»

Бывший тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал отставку главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.
– Саутгейт работал давно, возможно, накопилась некоторая усталость. У команды был сухой футбол, и руководство захотело некой свежести. Команде нужны свежие мысли.
Посмотрите на того же Юлиана Нагельсманна [в Германии]. Он молодой тренер и принес команде собственную идею. Но получилось так, что они слишком рано встретились с испанцами.
– Если вам звонят из сборной Англии и приглашают на работу, согласитесь?
– Можно порассуждать (смеется). Представьте, что Ташуев возглавляет сборную Англию – было бы забавно. Даже не то, что я, а то, что тренер из России. Англичане бы точно сошли с ума от счастья! Рука России чувствуется.
– Вы бы им поставили атакующий футбол?
– Моя стилистика не меняется уже много лет. Она направлена на созидание, креативность, атаки, прессинг. Мой стиль не зависит от команды.
- В финале Евро-2024 Англия проиграла Испании (1:2).
- Саутгейт возглавлял английской сборную с 2016 года.
- Он вывел команду в 2 финала Евро подряд.