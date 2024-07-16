Губерниев предложил российского тренера на замену Саутгейту в сборной Англии

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о будущем сборной Англии после отставки главного тренера Гарета Саутгейта.

«Какой футбол мы увидим в исполнении сборной Англии, зависит от того, кто будет главным тренером.

Если, например, Александр Мостовой придет, то футбол нас ждет великолепный. Все остальные будут немножко недотягивать», – сказал Губерниев.