Саутгейт сказал, за счет чего Англия прошла Словакию

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал успех своей команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 со Словакией (2:1).

«Все вышедшие на поле ребята сыграли свою роль: кто-то забивал, кто-то останавливал соперников. Именно такой дух им присущ, и именно это помогло нам сегодня достигнуть цели. Сегодня нам потребовалось время, чтобы найти верную тактику, но мы продолжали давить и искать, и, в конце концов, мы создали этот единственный шанс. Мы хотим стать лучше, наша воля к победе помогла нам пройти дальше сегодня», – сказал Саутгейт.