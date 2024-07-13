Саутгейт назвал сильные стороны сборной Испании перед финалом Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил соперника перед финалом Евро-2024 против Испании.
«У Испании очень ясная манера игры. У них сыгранная команда, которая очень хорошо прессингует, по-настоящему интенсивно. Они очень хорошо владеют мячом, поэтому нам надо играть максимально организованно. Но мы также хорошо контролировали мяч, особенно в последних нескольких матчах», – сказал Саутгейт.
- Финал Испания – Англия состоится завтра, 14 июля.
- Англия ни разу не брала Евро.
- Испания выигрывала турнир в 2008 и 2012 годах.
Источник: УЕФА