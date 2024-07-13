Саутгейт назвал сильные стороны сборной Испании перед финалом Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил соперника перед финалом Евро-2024 против Испании.

«У Испании очень ясная манера игры. У них сыгранная команда, которая очень хорошо прессингует, по-настоящему интенсивно. Они очень хорошо владеют мячом, поэтому нам надо играть максимально организованно. Но мы также хорошо контролировали мяч, особенно в последних нескольких матчах», – сказал Саутгейт.