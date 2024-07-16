Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов подвел итоги финала Евро-2024

16 июля 2024, 07:54
2

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о финале Евро-2024 Испания – Англия (2:1).

«Отсутствие Начо Фернандеса в стартовом составе сборной Испании вызвало определeнное удивление. Без него казалось, что оборона «Красной фурии» должна потерять в надeжности. Остальной состав команды выглядел очень мощно, особенно группа атаки.

У англичан в этом плане было всe не так гладко, как могло. Джуд Беллингем и Харри Кейн были не так полезны на протяжении всего турнира, а Фил Фоден играл не на своей позиции. Вполне вероятно, что они весь чемпионат играли от обороны, раз в атаке ничего не получалось.

Первый тайм получился скучным, как раз то, что нужно было англичанам. Всего один удар в створ. А тут ещe и замена Родри после перерыва. Полузащитник «Манчестер Сити» не зря получил звание лучшего игрока турнира. Футболист с хорошими навыками и сумасшедшим авторитетом в команде приносил много пользы. Это могло стать концом для испанцев.

Но дружина де ла Фуэнте неожиданно побежала вперeд и забила. Было трудно поверить своим глазам. Ямаль и Уильямс просто большие молодцы. Субименди, вышедший вместо Родри, стал организовывать атаки лучше полузащитника «Манчестер Сити». Забей испанцы в следующем моменте, и всe, игра была бы закончена. После этого у них было ещe три-четыре шанса, но сработало правило «не забиваешь ты – забивают тебе».

В моменте с голом Палмера испанцы допустили непозволительную ошибку, оголив зону возле штрафной площади, допустив удар Коула. Ещe по разбегу стало понятно, что от гола убережeт только чудо, но его не произошло.

В концовке испанцы не надломились, это показывает их высокий класс. К тому же сказался лишний день на восстановление. На последних минутах они выглядели лучше англичан и спокойно контролировали мяч, что привело к взятию ворот. Кукурелья выдал такой шикарный пас на Оярсабаля, так играет только Месси и другие суперзвeзды. Марк просто лучший игрок матча. Он сделал результат этой встречи.

Хочется отметить и Дани Ольмо, он блестяще проявил себя на этом турнире. Непонятно, что он делал на линии ворот, когда выбивал мяч с «ленточки» в добавленное время, но получается, что чуйка его не подвела. Да и на чемпионате он смотрелся шикарно, просто один из лучших игроков Испании», – написал Бубнов.

  • Испания выиграла на турнире 6 матчей в основное время и еще 1 – в дополнительное.
  • Испания выиграла чемпионат Европы в четвертый раз и стала рекордсменом по этому показателю.

Еще по теме:
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве» 2
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА 3
Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Англия Испания Бубнов Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1721120066
ДаниОльмо лучший игрок всего Евро! Ну а Ямаль, Белингем сейчас намного сильнее какого то Месси и Роналду.
Ответить
SLADE2019
1721125423
Интересно, не выбей Ольмо мяч с линии ворот в концовке, Бубнов такие же оценки давал бы?
Ответить
Главные новости
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
2
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
4
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+