Бубнов подвел итоги финала Евро-2024

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о финале Евро-2024 Испания – Англия (2:1).

«Отсутствие Начо Фернандеса в стартовом составе сборной Испании вызвало определeнное удивление. Без него казалось, что оборона «Красной фурии» должна потерять в надeжности. Остальной состав команды выглядел очень мощно, особенно группа атаки.

У англичан в этом плане было всe не так гладко, как могло. Джуд Беллингем и Харри Кейн были не так полезны на протяжении всего турнира, а Фил Фоден играл не на своей позиции. Вполне вероятно, что они весь чемпионат играли от обороны, раз в атаке ничего не получалось.

Первый тайм получился скучным, как раз то, что нужно было англичанам. Всего один удар в створ. А тут ещe и замена Родри после перерыва. Полузащитник «Манчестер Сити» не зря получил звание лучшего игрока турнира. Футболист с хорошими навыками и сумасшедшим авторитетом в команде приносил много пользы. Это могло стать концом для испанцев.

Но дружина де ла Фуэнте неожиданно побежала вперeд и забила. Было трудно поверить своим глазам. Ямаль и Уильямс просто большие молодцы. Субименди, вышедший вместо Родри, стал организовывать атаки лучше полузащитника «Манчестер Сити». Забей испанцы в следующем моменте, и всe, игра была бы закончена. После этого у них было ещe три-четыре шанса, но сработало правило «не забиваешь ты – забивают тебе».

В моменте с голом Палмера испанцы допустили непозволительную ошибку, оголив зону возле штрафной площади, допустив удар Коула. Ещe по разбегу стало понятно, что от гола убережeт только чудо, но его не произошло.

В концовке испанцы не надломились, это показывает их высокий класс. К тому же сказался лишний день на восстановление. На последних минутах они выглядели лучше англичан и спокойно контролировали мяч, что привело к взятию ворот. Кукурелья выдал такой шикарный пас на Оярсабаля, так играет только Месси и другие суперзвeзды. Марк просто лучший игрок матча. Он сделал результат этой встречи.

Хочется отметить и Дани Ольмо, он блестяще проявил себя на этом турнире. Непонятно, что он делал на линии ворот, когда выбивал мяч с «ленточки» в добавленное время, но получается, что чуйка его не подвела. Да и на чемпионате он смотрелся шикарно, просто один из лучших игроков Испании», – написал Бубнов.