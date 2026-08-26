Бубнов одобрил отмену концертов Канье Уэста: «Он поддерживает Украину и заставляет жену показывать грудь»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поддержал отмену концертов Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября.

«Это очень большие деньги, особенно когда иностранцы приезжают. Набивать эти стадионы и на этом зарабатывать деньги. Почему нет?

Правильно они это всe делают, потому что клубам, особенно частным, да и бюджетным нужно зарабатывать деньги на те же трансферы. Это всe нормально, и в этом смысле никакого криминала нет.

Единственное – в Санкт-Петербурге отменяют не потому что футбольное поле испортят, а потому что этот рэпер поддерживает Украину.

На концертах заставляет свою жену раздеваться и показывать грудь. Поэтому нам такой рэпер не нужен», – сказал Бубнов.